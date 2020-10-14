體重卡關好無力？你一定得知道的5個「減重冷知識」

▲減重內藏許多陷阱，許多眉角必須牢記。（圖／翻攝自IG/aoi186）

編輯/ Lily

想要擁有完美身形，除了藉由飲食和運動控制還不夠，必要時還得增加一些減重常識，才不會白做工。許多人斷食又有規律運動還是瘦不下來，以下減重冷知識你知道幾個呢？

▲睡不夠不僅皮膚差，也很難瘦下來。（圖／Unsplash，以下同）

睡不夠會變胖

現代人生活忙碌，熬夜晚睡已成了常態，但熬夜不只會影響身體新陳代謝，也特別容易產生飢餓感，每天吃消夜真的不胖也難。建議想要瘦身的你，11點一定要上床休息，必須擁有7小時以上的高品質睡眠最好。

馬鈴薯、蓮藕高熱量

原以為蔬菜可以吃到飽，殊不知你以為的蔬菜其實不是蔬菜，像是馬鈴薯、蓮藕都是。想要成功瘦身，不妨試著把它們當作主食，和白米和麵條比起，升糖指數低，攝取不會讓血糖驟升，刺激胰島素分泌，導致脂肪堆積。

▲新鮮蔬果和果乾大不同。

蔬果乾並不是蔬果

很多人嘴饞，會把蔬菜、水果乾當作零食，看似健康但卻不能代替水果，當被加工過，不只許多營養素流失，為了增添口感還會增添鹽分和糖分，多吃不僅無法攝取營養，還可能會造成發胖水腫。

酒類熱量高

很多人少吃但卻戒不了酒，嚷嚷著沒瘦，你必須知道酒類熱量都不低，且酒精進入身體之後會增加肝臟代謝負擔，同時也增加脂肪合成機率，酒精還會破壞肌肉細胞，加速肌肉分解，導致基礎代謝率下降。

▲甜食會讓減重計畫功虧一簣。

甜食是減肥大忌

吃甜食會使血糖急遽上升，促進胰島素分泌，把血液中多餘的血糖變成脂肪儲存起來，當血糖被胰島素移走後，血糖快速下降，使飢餓感增加，導致食慾大增，想要減重其實抗糖也是非常重要的一環喔！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App