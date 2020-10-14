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專業醫師教正確挑選抗老保養品5大守則　有效成分多不一定好

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▲▼正確挑選抗老保養品5大守則。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想維持肌膚年輕好狀態，先把如何正確挑選抗老保養品學起來。（圖／翻攝IG@aoihamada、@laneige_kr）

編輯／Amanda

全世界女生都怕老，人人都想一直保持年輕好狀態，讓抗老保養品越來越夯，使用年齡層也越來越年輕，但一定要買好幾萬元的貴婦級抗老乳霜來擦才有效嗎？全球最著名醫療機構之一的美國梅奧診所醫學中心（或稱梅奧醫院，Mayo Clinic），就曾在官網上揭秘「抗老護膚品的真相」，從價格、成分到使用效果一一分析，教你掌握正確挑選抗老保養品的5大守則。

1.價格不完全代表抗老效果

有些人會覺得貴婦品牌的抗老乳霜價格那麼貴，一定很有效，但不論是抗老乳霜或是其他種類保養品，並不是越貴就代表效果越好，最主要還是得看內容添加成分和其中使用的配方科技來判斷，或許兩款抗老乳霜中，貴的那款還不一定比便宜的更好。

▲▼正確選擇抗老保養品5大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲效果再好的抗老乳霜也要每天持續使用一段時間才能看出效果。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

2.持續使用才能看出效果

保養品不是藥品，也不是仙丹妙藥，不要指望用了兩三天就能馬上看出效果，需要連續幾週每天使用才能讓肌膚獲得改善，尤其是抗老型保養品，其主要功能是幫助肌膚保持在當下狀態，延緩老化，若是能長時間幫助肌膚維持狀態，沒有太大的老化表徵出現，就算是很厲害的抗老產品了。

3.別人有效不等於你用也好

保養品的護膚功效會有個體差異，也就是網路常說的「蜜糖毒藥理論」，別人覺得好用的不一定適合你，你覺得有效的產品可能別人用了反而過敏。因為每個人膚質、膚況都不同，沒有一款產品能所有人都適用，所以不要盲目跟風，看部落客推薦或網路好評多就升火，還是建議從成分來看，找到適合自己的護膚品更重要。

▲▼正確選擇抗老保養品5大重點。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有效成分不是越多越好，保養時疊擦太多層也可能反而造成肌膚負擔。（圖／翻攝IG@aoihamada）

4.有效成分多不一定好

擁有兩三種高活性成分的產品不一定比只有一種高活性成分的產品更有效果；同理，同時使用多種抗皺抗老產品，可能反而會對肌膚造成負擔、刺激，而不是對肌膚更好。

所以保養時並不是擦越多層保養品，就能獲得更好的保養效果，尤其肌膚較容易敏弱的人別貪心，學會減法保養，使用2～3種基本護膚品，減少肌膚負擔，或許效果反而更好。

5.避開致痘致敏成分

有些保養品所含的成分可能會引起肌膚發紅、過敏等刺激反應，在選擇抗老產品時除了注意有效成分，也要留意一下是否含有易致痘成分或致敏成分，可幫助避免引起痤瘡、肌膚過敏等情況發生。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 延緩老化, 保養品, 抗老乳霜, 挑選, 重點, 守則
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