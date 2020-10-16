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擺脫備胎命運！分手挽回必懂的「3技巧」，守住底線很重要

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▲▼分手挽回必懂的「3大技巧」。（圖／Unsplash）

▲高段挽回法並非苦苦糾纏，而是創造自我價值感。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

分手想挽回，最好的方式就是不糾纏，有些女生更是退而求其次，願意回到朋友位置，貼心溫情照樣供應，等待他點頭復合的那一天。但大多數人還沒等到復合，就已被前男友當作備胎，想避免這種情況，以下三件事情必須牢記。

▲▼分手挽回必懂的「3大技巧」。（圖／Unsplash）

擁有自己的原則

不管再愛對方，都必須樹立自己的原則，若是總是配合，為了擔心他離開而事事順從，這樣的愛會太廉價。簡單來說，當朋友就謹守朋友底線，不應該有類似交往時的親密互動，要他知道必須回歸情侶關係，他才能擁有你的關心和愛情。

▲▼分手挽回必懂的「3大技巧」。（圖／Unsplash）

懂得適時說不要

男生本能就是喜歡追求的生物，往往太容易到手的反而不被珍惜，像是他突然對你邀約，你不一定得要推掉約會赴約，還是能以自己預定行程為主，你的世界不要繞著他轉，適時地說不要，有時候合理拒絕他的要求，反而會激起他想要追求你的慾望，聰明的女生該懂得偶爾讓他來追逐。

▲▼分手挽回必懂的「3大技巧」。（圖／Unsplash）

營造神祕感

想要擺脫備胎命運，和他相處必須掌握一點點神秘感，讓他感受你雖然愛他，但並不是非他不可，讓他覺得除了他，或許你也有別的追求者。挽回前任必須讓對方感受一點情緒波動，促使他再次對你探究，他才會想再拉近彼此距離。

整體來說，高段挽回絕不是哭哭啼啼吵著要復合，又或是當個百依百順的小可憐，想要成功挽回，必須創造自己的價值，唯獨提升自己，才能吸引前任的關注，否則被他呼之則來揮之則去，這種搖擺失衡的關係，會比分手更讓人痛苦。

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關鍵字：

挽回, 復合, 分手, 技巧, 備胎
fashion.net

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