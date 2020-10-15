最聽女友話的3大星座男！Top 3在外是霸總私下超寵另一半

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有些男生一談起戀愛就會化身「女友狗」，女友說什麼都是對的、超聽女友話，就算在外是霸氣大男人或是一副孤獨冷漠樣，私下面對另一半卻是柔情體貼又乖巧模樣，其中又以以下3個星座男為代表，尤其平時總是霸氣人設的獅子男反差最大。

Top 3：獅子座

霸氣十足的獅子座，在外人面前走的是威風凜凜的霸氣總裁路線，但私底下面對女朋友時，又會乖巧的猶如一個海底撈服務生，女友說什麼他都會想辦法做到，寵女友寵上天。跟獅子男在一起久了，就算本來是新時代獨立女性，也會變成一個撒嬌高手。

Top 2：巨蟹座



向來就給人溫柔體貼、愛家印象的巨蟹座，也是個能為另一半做好大小事的星座，尤其巨蟹男更會連同女友的心情狀態都一起照顧到，而且很尊重女友的想法，他們能從妳的各種表情中判斷出情緒，該安撫、該陪哭陪開心全都一把罩。簡單來說，巨蟹男簡直就是女友的腦粉，女友說的話照聽照做就對了。

Top 1：摩羯座



天性沈穩、待人處事很有自己一套規範的摩羯座，面對外人時看起來正經八百，有時甚至冷漠到給人猶如獨來獨往一匹狼的感覺，但摩羯男私下其實很順女友意，而且連同生活大小事都會幫女友一併考慮到，寵女友猶如在寵自家閨女般，讓女友只要「出一張嘴」，接下來的只要交給摩羯男，他們會事無巨細全都辦好，讓妳沒有後顧之憂。

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