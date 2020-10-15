做好4件事讓你跟「唇周暗沈」說再見！枕頭、飲食竟然都有關

▲乾淨的唇周肌膚能讓唇彩妝感更完美，素顏也不會顯得氣色差。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

唇周肌膚暗沈是很多人都有的常見困擾，素顏看起來髒兮兮像是個大黑嘴，就算塗了唇彩也無法完美顯色，還會顯得灰黑。唇周暗沈有的是濕疹治療後留下的症狀，也可能是脂漏性皮膚炎、接觸到刺激性物品或過敏症狀所引起的色素沈澱，想改善唇周暗沈，從以下4件事做起就對了。

▲平時可用帶有防曬效果的護唇膏幫助防護紫外線。（圖／翻攝IG@laneige_kr）



1.平時要勤擦防曬



不只臉部肌膚需要防曬，唇部、唇周肌膚也需要防曬，除了使用帶有防曬效果的潤護唇膏，有唇周色素沈澱困擾的人，在唇周肌膚可使用帶有潤色效果的礦物防曬產品，這類型防曬產品可防護紫外線的侵襲，還可防可見光，給肌膚更全面的防護。

2.換用合適的枕頭和枕套



枕頭不適合自己，睡覺時可能會壓到臉部形成假性皺紋，還會使口水流到唇周對唇周肌膚造成刺激，這也是造成唇周色素沈澱的一個常見原因，所以可檢視一下自己的枕頭是否能很好的支撐頭部、頸部，尤其是習慣側睡的人，可換用專門針對側睡姿勢設計的枕頭，可避免擠壓臉部，也能改善流口水的現象。

另外，枕頭、枕套是每天都會長時間接觸到臉部和唇部之處，要勤勞更換清潔，枕套的材質也很重要，最好可選擇絲綢、抗菌的材質。

3.使用含有B5、積雪草成分的修護霜

美國知名皮膚科醫師Dr. Dray提到，她自己在唇周肌膚受到刺激時都會使用理膚寶水B5全面修復霜幫助肌膚修護、保濕，其含有維生素B5、積雪草萃取物和銅、鋅、錳等成分，可以抗菌保護肌膚，她更開玩笑說自己可以沒有眼霜、頸霜，但不能沒有這條修護霜。

▲芒果、木瓜、鳳梨等含有水果酵素，吃的時後要盡量避開接觸唇周肌膚。（圖／翻攝IG@yubi_190）



4.避免辛辣食物、含酵素水果接觸唇周



辛辣重口味的食物，特別是含有辛辣香料的熱湯，水蒸氣、辛辣成分和口水混合，可能會刺激唇部周圍肌膚，引起色素沈澱。另外，像是木瓜、芒果、鳳梨等水果含有水果酵素，跟口水混合接觸肌膚也很容易產生刺激反應，進而導致唇周色素沈澱，所以在吃這類含有酵素的水果時，可切成小塊狀用叉子放入口中，避免碰到唇周肌膚。

►保養品必知「6大保存重點」！放浴室容易變質、含維C要儘快用



►專業醫師教正確挑選抗老保養品5大守則 有效成分多不一定好



►護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思 磨砂膏可能過度去角質