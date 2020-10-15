fb ig video ETtoday search mobile

做好4件事讓你跟「唇周暗沈」說再見！枕頭、飲食竟然都有關

>

▲▼改善唇周暗沈5招小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲乾淨的唇周肌膚能讓唇彩妝感更完美，素顏也不會顯得氣色差。（圖／翻攝IG@sachi_fujii_official）

編輯／Amanda

唇周肌膚暗沈是很多人都有的常見困擾，素顏看起來髒兮兮像是個大黑嘴，就算塗了唇彩也無法完美顯色，還會顯得灰黑。唇周暗沈有的是濕疹治療後留下的症狀，也可能是脂漏性皮膚炎、接觸到刺激性物品或過敏症狀所引起的色素沈澱，想改善唇周暗沈，從以下4件事做起就對了。

▲▼改善唇周暗沈5招小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲平時可用帶有防曬效果的護唇膏幫助防護紫外線。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

1.平時要勤擦防曬

不只臉部肌膚需要防曬，唇部、唇周肌膚也需要防曬，除了使用帶有防曬效果的潤護唇膏，有唇周色素沈澱困擾的人，在唇周肌膚可使用帶有潤色效果的礦物防曬產品，這類型防曬產品可防護紫外線的侵襲，還可防可見光，給肌膚更全面的防護。

2.換用合適的枕頭和枕套

枕頭不適合自己，睡覺時可能會壓到臉部形成假性皺紋，還會使口水流到唇周對唇周肌膚造成刺激，這也是造成唇周色素沈澱的一個常見原因，所以可檢視一下自己的枕頭是否能很好的支撐頭部、頸部，尤其是習慣側睡的人，可換用專門針對側睡姿勢設計的枕頭，可避免擠壓臉部，也能改善流口水的現象。

另外，枕頭、枕套是每天都會長時間接觸到臉部和唇部之處，要勤勞更換清潔，枕套的材質也很重要，最好可選擇絲綢、抗菌的材質。

3.使用含有B5、積雪草成分的修護霜

美國知名皮膚科醫師Dr. Dray提到，她自己在唇周肌膚受到刺激時都會使用理膚寶水B5全面修復霜幫助肌膚修護、保濕，其含有維生素B5、積雪草萃取物和銅、鋅、錳等成分，可以抗菌保護肌膚，她更開玩笑說自己可以沒有眼霜、頸霜，但不能沒有這條修護霜。

▲▼改善唇周暗沈5招小技巧。（圖／翻攝ＩＧ）

▲芒果、木瓜、鳳梨等含有水果酵素，吃的時後要盡量避開接觸唇周肌膚。（圖／翻攝IG@yubi_190）

4.避免辛辣食物、含酵素水果接觸唇周

辛辣重口味的食物，特別是含有辛辣香料的熱湯，水蒸氣、辛辣成分和口水混合，可能會刺激唇部周圍肌膚，引起色素沈澱。另外，像是木瓜、芒果、鳳梨等水果含有水果酵素，跟口水混合接觸肌膚也很容易產生刺激反應，進而導致唇周色素沈澱，所以在吃這類含有酵素的水果時，可切成小塊狀用叉子放入口中，避免碰到唇周肌膚。

►保養品必知「6大保存重點」！放浴室容易變質、含維C要儘快用

►專業醫師教正確挑選抗老保養品5大守則　有效成分多不一定好

►護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思　磨砂膏可能過度去角質

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

保養, 護膚, 護唇, 唇周, 暗沈, 色素沈澱, 改善方法, 秘訣
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送

「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天 全智賢穿「白色緊身褲」雙腿依然細爆　超輕鬆駕馭常人災難單品 戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格 Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標 余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標 6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴 換季用「專櫃護手霜」解決乾裂！ Aesop、歐舒丹5款網友推薦必回購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面