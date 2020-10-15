換季用「專櫃護手霜」解決乾裂！ Aesop、歐舒丹5款網友推薦必回購

這幾天天氣轉涼，手部脆弱的人很容易遇到乾裂、脫皮等問題，以下就推薦5款滋潤不黏膩的「專櫃護手霜」，不只味道有如香水一樣香氣迷人，更有網友推薦必回購的好評護手霜！

專櫃護手霜推薦1：SABON 香芒奇異果護手霜 Hand Cream 30/50/200ml（瓶裝），NT$380/480/980

第一款就是SABON在周慶期間上市的香芒奇異果護手霜～SABON家的護手霜一直都很有名，這次的香芒奇異果系列以奇異果和芒果為主香調，前調搭配清新的梨和荔枝，最後則以溫暖麝香作收尾，護手霜中更添加乳油木果油及蘆薈精華，質地清爽、吸收速度也很快，搭配淡淡的香氣用完超療癒，雙手也保濕不黏。

專櫃護手霜推薦2：歐舒丹 乳油木護手霜 30ml，NT$400

歐舒丹家的乳油木護手霜一直是美妝版上有名的專櫃護手霜，網友更表示是最常回購的產品！帶有很乾淨溫暖的乳油木香氣，而且護手霜質地滋潤、吸收速度快，就算在冬季鎖水度也非常夠！不只能改善手部乾裂情況，它的香氣可以持續很久，在睡前使用也超助眠。

歐舒丹 清新馬鞭草冰沙護手霜 30ml，NT$400

如果喜歡非常清爽的護手霜質地，歐舒丹推出的清新馬鞭草冰沙護手霜絕對要試試！這款護手霜是非常特別的「冰沙質地」，一抹就化成凝霜狀，沁涼又有保濕度，很適合容易留手汗、不喜歡黏膩感的女孩！

專櫃護手霜推薦3：Aesop 賦活芳香護手霜 75ml，NT$900

Aesop的賦活芳香護手霜也是美妝版很有名的護手霜產品，這款護手霜揉合柑橘、迷迭香葉、雪松香氣，溫暖的草本香氣超迷人！除了清香草本植物之外，這款護手霜也加入潤膚配方，能夠緩解手部的乾燥細紋，淡淡的柑橘草本香，一抹就像在為手部做SPA！

在 Instagram 查看這則貼文 Aesop（@aesopskincare）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 下午 2:33 張貼

專櫃護手霜推薦4：YSL Libre Hand Cream 30ml，NT$1,050

YSL今年新推出的自由不羈系列香水在上市前就造成轟動，現在更加碼推出同系列的護手霜！將Libre香水的經典香氣溶入護手霜中，更針對乾燥肌加入能軟化肌膚的馬鞭草等成分，在塗抹同時可以修護肌膚，持久保濕卻不油膩！

專櫃護手霜推薦5：sawaa 滋潤型角鯊烷護手霜 | 靜謐，NT$580

台灣新文青保養品牌sawaa以極簡風作為品牌美學，這款護手霜從外觀就令人感到非常舒適～其中更採用草本植萃元素與蔗糖角鯊烷，能夠深層滋潤手部紋路卻不油膩，還能減少肌膚的粗糙顆粒感，帶有淡淡的蜂蜜香氣，用起來質感又紓壓。

文／美人圈 圖／翻攝自SABON、sawaa、YSL、Aesop、歐舒丹

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