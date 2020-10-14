Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標

▲Seiko Astron推出紀念品牌創辦人服部金太郎誕辰160周年紀念限定款SSH073J1腕錶125,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko於1969年發表世界首款石英錶Astron，以此命名的Astron系列又於2012年推出世上首款GPS太陽能腕錶，完美契合創辦人服部金太郎「永遠領先一步」的精神，因此選定此系列打造黑金配色的限定錶，紀念服部金太郎的160周年誕辰，堅硬防刮的氧化鋯陶瓷材質錶圈呈現獨特的16個切割面，象徵160周年誕辰。

▲服部金太郎1881年建立新的公司K Hattori服部時計店，是現今Seiko精工的前身。



▲錶圈的16切面造型，象徵Seiko創辦人服部金太郎160周年誕辰。

錶背則採鍛造方式，呈現服部金太郎於1900年（明治33年）所註冊的品牌商標「圓形稜角S標記」浮雕，周圍則刻有他的理念「永遠領先一步」的英譯「ONE STEP AHEAD OF THE REST」及「KINTARO HATTORI（服部金太郎）」字樣；內載3秒能修正時區、省電的5X系列機芯，是當今最輕薄的GPS太陽能腕錶，配備特製錶盒，內附一條鱷魚皮錶帶，以及服部金太郎的孫子、現任品牌董事長兼執行長服部真二的感謝卡。

▲錶背以金色立體鍛造手法呈現品牌原始「圓形稜角S標記」商標。

同樣來自MIKIMOTO，也曾於2008年紀念創辦人御木本幸吉誕生150年，推出3款串珠與男、女錶，紀念這位養殖珍珠發明者，當時亮相的八邊形錶框設計男錶是品牌第一款機械錶，而內載石英機芯的女錶則擁有華美的珍珠錶帶，由於是限定款式，目前均已停產。

▲MIKIMOTO創辦人御木本幸吉是養殖珍珠發明者。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



▲MIKIMOTO於2008年推出御木本幸吉誕辰150紀念串鍊（左）與限量男、女錶。

►Seiko錶未鑲鑽卻閃閃動人 日本傳統麻葉圖騰面盤帶好運

►潘瑋柏千萬「錶王」戴腕上也能掛牆上 林志穎讚「人帥錶更帥」