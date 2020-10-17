初秋最適合「白花麝香調」！GUCCI蜂蜜黃瓶、MJ完美女人仙氣滿滿

溫暖的白花麝香調香氣可以說是秋冬必備，一穿上馥郁迷人又撩撥！以下就推薦5支2020秋冬白花麝香調香水，讓你在微涼的秋日裡也可以溫暖動人。

2020秋冬香水推薦1：GUCCI Bloom Profumo di Fior 花悅沁郁女性淡香精 30/50/100ml，NT$2,700/3,750/4,800

前調：阿拉伯茉莉原精

中調：夜來香（晚香玉）、茉莉花蕾、依蘭依蘭

後調：檀香木、日曬木質芳香、鳶尾草、安息香、麝香

Gucci Bloom今年推出全新系列淡香精，瓶身搭配很有秋意的蜂蜜黃和Gucci經典logo，保有Gucci Bloom女性淡香精的主基調，但在中調增加夜來香香氣，讓整體味道更加清新、帶有大自然的綠意，接續而來淡淡的奶油白花香氣和輕快的茉莉氣息，魅惑而不甜膩。基調則是飽滿的檀香和陽光浸透的木質香氣，和鳶尾花、安息香融為一體，賦予這支香水優雅而獨特的魅力，最後以感性柔軟的麝香氣息結尾，穿上它立刻充滿法國女人的優雅迷人！

2020秋冬香水推薦2：三宅一生 一生之水初蜜淡香精 50/90ml，NT$3,100/4,050

前調：亞洲水梨、西瓜

中調：牡丹、茉莉花

後調：乳香檀木、白麝香

三宅一生上個月推出的新香以「破曉的花」為靈感，打造出一款清新花香的木質調香水前調以清新多汁的水梨搭配香甜的西瓜，輕透的水潤感猶如咬下果實的瞬間，甜美而多汁，中調的花香氣息採用牡丹與濃郁茉莉花香，清新卻不失女人味，基調則選擇了乳香檀木及帶有棉花香甜氣息的白麝香，猶如秋日午後躺在棉花田般宜人自在。除了獨特的香氣之外，香水瓶身以水滴的形狀為靈感設計，反映香水的純淨，瓶身印製上手繪盛開花朵，連顏值都閃耀奪目！

2020秋冬香水推薦3：Marc Jacobs 完美女人淡香精 10/50/100ml，NT$950/4,000/5,150

前調：大黃、水仙

中調：杏仁奶

後調：雪松木、喀什米爾

MarcJacobs經典的小雛菊香氛相信沒有人不知道，今年新上市的完美女人淡香精的靈感來自於品牌主理人Marc Jacobs 的主張：「我很完美，在任何事情上學習更愛自己」。這款香氛最特別的是瓶蓋上以水晶切割與多種色彩豐富的飾物錯綜交疊，猶如獨特魅力的延伸，香水前調以明亮的大黃、水仙為開場，中調則是很特別的杏仁奶帶入香甜果香氣息，聞起來舒適而不甜膩。基調混搭雪松木和喀什米爾，清新的雪松為這款香氛增加深度及柔軟，賦予每個人最獨特的魅力。

2020秋冬香水推薦4：Salvatore Ferragamo 玄魅伊人女性淡香精限定版 50ml，NT$3,800

前調：橙花、野生黑莓

中調：橙花、夜來香

後調：黑香草慕斯、廣藿香

Salvatore Ferragamo這個月推出的玄魅伊人女性淡香精以充滿神秘感的湛藍色為瓶身剛開始用陽光下的野生黑莓帶出前味，緊接包覆以橙花、 夜來香，最後以黑香草慕斯與廣藿香帶出令人難以抗拒的魅惑香氣，高雅又溫柔。

Salvatore Ferragamo 芭蕾女伶女性淡香精限定版 50ml，NT$3,500

前調：黑醋栗、粉紅胡椒

中調：新鮮茉莉、玫瑰、牡丹花

後調：廣藿香、義式奶酪、麝香

如果喜歡甜美感的女孩，絕對不能錯過這次Salvatore Ferragamo一併推出的芭蕾女伶女性淡香精！融合了高雅且令人出乎意料的茉莉及義式奶酪，搭配充滿活力的粉紅胡椒、嬌嫩欲滴的玫瑰和牡丹花辦，而後味輕柔的帶出麝香和帶有誘人木質調的廣藿香氣，穿上它你就是全糖仙女。

2020秋冬香水推薦5：YSL 全新自由不羈淡香精 馥郁版 50ml，NT$4,400

前調：柑橘、法國薰衣草、佛手柑

中調：摩洛哥橙花、茉莉、蘭花精萃

後調：香根草、馬達加斯加香草、零陵香豆、灰琥珀

YSL超人氣的自由不羈淡香精在今年秋季推出馥郁版，新注入蘭花的誘人性感香氣，貫穿盛開橙花的蜂蜜芬芳以及柔香草，閃耀琥珀協調的襯托讓它充滿微醺感，自由奔放而熱情！

文／美人圈 圖／beauty美人圈、翻攝自Salvatore Ferragamo、Marc Jacobs、三宅一生、GUCCI

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