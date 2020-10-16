秋冬還是要「防曬」！5個激推款保濕潤澤　更可補妝當作素顏霜

除了夏日、秋冬也要做好防曬，今天帶來幾款高保濕的防曬推薦，不只有高係數的防護效果、更有多種保養成分，像是在擦精華霜一樣保濕潤澤，一起看看2020秋冬高保濕防曬推薦。

高保濕防曬推薦1：雪花秀 超輕感淨白UV防護霜，30ml／NT$1,880

SPF50+／PA++++

雪花秀的防曬含有品牌經典的桑白丹韓方防護成分，防曬同時還可以修護肌膚，經敏感測試、低敏溫和，不僅防禦、抗UV及藍光空汙，質地水潤潤澤，還有膚色款、還有粉色提亮款，單擦就可以提亮、校正膚色。

高保濕防曬推薦2：資生堂國際櫃 極上御藏防禦精華乳，50ml／NT$3,000

SPF50+／PA++++

資生堂今年新上市的防曬添加珍稀的延命草保養成分，在維持高防曬係數下、質地還相當水潤輕透，外包裝是銀白色設計，低調又有質感！

極上御藏防禦精華乳添加多種美容保養成分，比起防曬、更像是保濕精華乳的質地，相當保溼，且延展性高好推勻，擦完後肌膚馬上有保濕光澤感，即使因為放曬要擦夠量、也不會有黏膩感。

高保濕防曬推薦3：雅詩蘭黛 Pro全能防曬超輕感水凝露，30ml／NT$2,200

雅詩蘭黛的Pro全能防曬水凝露是一款全方位防護隔離、防曬、抗老的產品，且質地相當輕盈水感，夏季使用對肌膚也無負擔。

多種保養成分搭配水凝乳的質地，推開後像是凝膠般清爽不黏膩，還可以給予肌膚很高的防護效果！

高保濕防曬推薦4：KANEBO ALLIE EX UV高效防曬水凝乳N，90g／NT$850

SPF50+／PA++++

KANEBO旗下的防曬品牌ALLIE於3月推出全新的UV防曬系列，高效防曬水凝乳質地水潤不黏膩，同時擁有高效的防護效果，添加高閃耀度光感粒子，可以提亮肌膚、讓肌膚散發透明光澤感，使防曬機能進化！

高保濕防曬推薦5：怡麗絲爾 多效彈潤美肌乳，35ml／NT$900

SPF50+／PA++++

怡麗絲爾這款小金管美肌乳在美妝版上真的很紅，具備乳液、妝前、防曬三重保養功效，添加多種保養成分、幫助肌膚維持水潤感，雖然單擦就有修飾度，但是與底妝疊擦、更可以幫助底妝更加持久不乾、不暗沉，長時間維持彈潤飽滿的最佳狀態。

新品推薦：怡麗絲爾 奢潤進化晶亮防護露，30ml／NT$1,000

怡麗絲爾在9月推出小金管的升級大人潤色版，不僅全面解決乾燥、紫外線、灰塵等外部傷害，還有藉光線折射、讓肌膚更加散發自然輕透的明亮感，單擦可當作素顏霜，當作妝前則可以讓底妝更加持妝整天！

文／美人圈 圖／BEAUTY美人圈、翻攝自怡麗絲爾、IG@elixirtw、@duan.cosmetic、@esteelaudertw、@sulwhasoo.official

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