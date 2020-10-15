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TOM FORD玫瑰粉、霧面黑氣墊太質感！搭配香水的限量禮盒必收

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TOM FORD 禁忌玫瑰絕對是今年最受矚目，一聞就愛上的香水！而年末TOM FORD更是再次放火，為禁忌玫瑰系列和FABULOUS系列分別推出全新高顏值的氣墊夥伴啦！突破以往黑、白兩色的雋永形象，這回TOM FORD大玩柔美粉色和時髦的霧面黑，不僅創造精緻無瑕妝容，還可以搭配上系列香水，讓女人零死角蛻變發光，奢華又精緻。

TOM FORD經典氣墊 禁忌玫瑰限量版

以 TOM FORD 的私人玫瑰花園為靈感，「ROSE PRICK 禁忌玫瑰」結合三大罕見混種玫瑰的野生花朵，帶你走進浪漫、性感、充滿誘惑的粉紅世界，是款令人愛幕的花香柑苔調，不但能征服男人，也擄獲女人的心。

包裝以充滿活力的溫柔粉色延續玫瑰的美好，搭以高級啞光處理手法，讓粉嫩的溫柔多了距離與個性。而限量玫瑰氣墊正是延續這份癮誘浪漫，霧面粉盒與刻印的黑色標籤，女孩的甜中又帶著女人的性感韻味，高顏值真心美到讓人屏息！

▲TOM FORD氣墊粉餅。（圖／美人圈）

▲TOM FORD私人調香系列 禁忌玫瑰 50ml，NT$11200。

TOM FORD 粉色氣墊為淘寶雙11獨家限定包裝，粉質細膩輕薄透氣，一拍就是無瑕有立體光感的肌膚，且牢牢服貼一整天。搭配上日常足夠的防曬係數，呈現高訂般的上鏡絲霧妝感。

▲TOM FORD氣墊粉餅。（圖／美人圈）

誘人的是，隨著粉色氣墊將登場，TOM FORD也推出限量玫瑰禮盒啦！禮盒集結了禁忌玫瑰系列明星商品，包含50ml香水、限量四色眼影盤＃BODY HEAT玫瑰紅霞，限量經典黑管＃01貪得無厭與＃69暗夜玫瑰，與最偷心的粉色氣墊。

▲TOM FORD氣墊粉餅。（圖／美人圈）

美成這樣是不是很過分！快和小編一起設好鬧鐘，準時開搶把它當聖誕禮物送給自己～

▲TOM FORD氣墊粉餅。（圖／美人圈）

TOM FORD FABULOUS系列 限量氣墊

除了禁忌玫瑰系列的粉氣墊將登場，TOM FORD的Fabulous限量系列也將推出全新成員！FABULOUS是TOM FORD私人調香系列中，唯一擁有黑色霧面瓶身的香水，並以苦杏仁油搭配頂級的零陵香豆脂，浪漫的鳶尾花複方香萃和沉穩的皮革香調，最後畫龍點睛一絲清新的鼠尾草氣息做句點，呈現性感又撩人的質感氣息。

▲TOM FORD氣墊粉餅。（圖／美人圈）

▲TOM FORD私人調香系列FABULOUS香水 50ml，NT$10500。

延續FABULOUS系列的時尚態度，將登場的限量氣墊以黑色磨砂霧面刻印著鮮紅色徽標，拿在手上低調又神秘，每次上妝補妝都是震懾全場的時髦態度呀！而限量眼影盤也承襲著磨砂黑包裝，搭載著色號是＃03 NUDE DIP。

>> 影片可以看氣墊開箱唷！

而這款氣墊將在香港首發上市，台灣的最新資訊編輯再隨時和大家分享唷！


文／美人圈　圖／BEAUTY美人圈、翻攝自TOM FORD、淘寶 TOM FORD官方

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PTT粉底刷推薦！零粉痕、省粉底、刷出輕薄無瑕妝，三角粉底刷、植村秀55刷新手必備！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

TOMFORD, 彩妝, 氣墊, 限量
fashion.net

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