女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

記者鮑璿安／台北報導

南韓女星裴秀智（Suzy）天然美感備受粉絲喜愛，造型也鮮少失誤，然而近期現身新戲《Start-Up：我的新創時代》發佈會，秀智以一身DIOR黑色洋裝搭配黑絲襪亮相，看似安全牌的造型卻完全沒起到加分作用，反而讓身材看起來發福許多，引發粉絲直言：「全靠臉在撐。」

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▲秀智穿著DIOR 2020秋冬系列黑色連衣裙。（圖／翻攝自官網）

秀智與南柱赫首次合作獻給新戲《Start-Up：我的新創時代》，即將在17日播出，近期兩人一同出席戲劇發佈會引來大批粉絲關注，秀智以DIOR 2020秋冬系列黑色連衣裙亮相，裙裝領口延伸到肩膀處，且秀智沒有佩戴多餘項錬，讓鎖骨線條明顯呈現；中央點綴上排扣設計，使得簡潔的衣著多了層次感，再加上黑色腰帶以及絲襪的輔助，讓整體造型回歸安全牌。

▲網友認為該造型沒有起到加分作用，完全遮蓋住秀智的姣好身材。（圖／CFP）

不過也因為「全身黑」的搭配，與硬挺的裙裝剪裁完全遮蓋住秀智的姣好身材，沒有加分反而流露超齡氣息，和年僅26歲的秀智完全不符，畫面曝光後也引發網友回應：「腿看起來很短」、「這身不太適合秀智」、「是發福了嗎？」對比上回秀智擔任百想藝術大賞主持人，則是穿著優雅的深V白色裙裝，展現超乎以往的女人味，並且身材比例拿捏得宜，一舉一動都讓粉絲著迷。

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