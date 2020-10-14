古力娜扎解放深溝比珠寶還吸睛　又瘦又有料超逼人，網：是辣扎

記者王則絲／台北報導

大陸女星古力娜扎精緻臉蛋與維納斯般的曼妙身材，與迪麗熱巴、麥迪娜、佟麗婭並列「新疆四美」，日前出席時尚活動時穿著一身黑色細肩帶緞面魚尾裙亮相，雖然早先曾被說瘦到模樣憔悴，但是這次公開活動狀態非常好，瘦歸瘦，胸前依然相當有料，粉絲們看到一系列美照立刻暴動：「是辣扎！」、「巴洛克公主。」

▲古力娜扎日前出席珠寶活動。（圖／翻攝自微博）



古力娜扎日前獲邀出席寶格麗（BVLGARI）巴洛克珠寶系列發布活動，身上一襲來自VERSACE的黑色貼身魚尾洋裝包覆S曲線，布料上幾處切割縫鏤空設計讓底下的白皙肌膚隱隱約約露出，展現不經意的唯美性感。

古力娜扎綁起俐落的丸子頭，使身上的寶格麗巴洛克系列珠寶更加閃耀顯眼，用骨感的肩頸、鎖骨線條襯托脖子上極具份量的羅馬之翼項鍊，手上的蛇形手鐲與手袋同樣吸睛，不過在古力娜扎的低胸深V攻勢下，珠寶都略顯相形失色，搶走了焦點，粉絲們狂讚：「辣扎！」、「絕對是天使。」、「公主殿下，珠寶配美人。」、「太高貴了！」

▲古力娜扎身穿VERSACE魚尾裙，配戴寶格麗珠寶。（圖／翻攝自微博）



而在活動現場鏡頭下，未經過精修處理的照片也證明了古力娜扎的美貌不需過多修飾，不管是最自然的樣貌或是品牌端釋出的精修圖，都一樣美翻天、氣勢凌人，當天一同出席活動的藝人還包括鍾楚曦、張嘉倪⋯⋯等人，而產後復出的唐藝昕神仙身材也成為現場焦點之一。

▲鏡頭下未精修的古力娜扎一樣美。（圖／CFP）



▲唐藝昕產後復出身材驚人。（圖／翻攝自微博）



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