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施華洛世奇K字入設計　龐克飾品致敬「時尚老佛爺」

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▲▼ Atelier Swarovski 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Atelier Swarovski秋冬新作以過去與卡爾拉格斐合作的經典款式發想。（圖／Atelier Swarovski提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）去年2月於巴黎病逝，他生前留下的作品仍不斷啟發後人，Swarovski（Karl Lagerfeld）旗下奢華系列Atelier Swarovski多次與他合作，今年秋冬以他曾為施華洛世奇設計的經典作品為靈感，創作15件充滿龐克搖滾風格的中性首飾，他的名字字首「K」融入設計之中，不僅具裝飾性，也向他致敬。

▲▼ Atelier Swarovski 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Atelier Swarovski 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Atelier Swarovski KARL LAGERFELD STATEMENT項鍊（左）24,900元，KARL LAGERFELD LOGO項鍊9,990元。

Atelier Swarovski採用卡爾拉格斐標誌性的穿搭元素，包括分層疊搭、鍾愛槍灰色，以及龐克風配件，於是將藍色施華洛世奇水晶鑲嵌於槍灰色底座上，透出神秘的藍灰色調，而線條大膽摩登，勾勒出K字圖騰項鍊、寬版手鐲與戒指，跨越性別界線，男、女都能佩戴。

▲▼ Atelier Swarovski 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Atelier Swarovski 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Atelier Swarovski KARL LAGERFELD LOGO寬版戒指（左）7,990元，KARL LAGERFELD GEOMETRIC 穿孔耳環7,990元。

Apm MONACO秋季新品也吹起中性風，推出軍風的Garçonne系列，由簡約俐落的鎖鍊構成一件件酷味十足的飾品，提供銀色與深灰色金屬色調，部分點綴鋯石增添華麗感，抑或搭配靈感源自迷彩圖案的Logo印花組成寬版手環，相當搶眼。

▲▼apm MONACO 。（圖／公關照）

▲apm MONACO秋季主打軍風的Garçonne系列，手環有多種顏色可選擇，單個8,100元。（圖／apm MONACO提供）

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關鍵字：

施華洛世奇, Swarovski, Atelier Swarovski, 卡爾拉格斐, Karl Lagerfeld, amp MONACO
fashion.net

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