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化妝師公開「萬能眉型」畫法！基礎5步驟新手必學　毛流感是關鍵

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對眉毛畫法感到困擾的人看過來，今天帶來韓國彩妝師親授的眉毛塑形技巧，簡單就可以畫出毛流感的野生眉，超基礎「萬能眉型」畫法教學，不同眉型都適用、就算是畫眉新手也可以輕鬆掌握，讓眉毛毛流感更加整齊、根根分明，像是野生眉一樣立體精緻。

眉毛塑形畫法步驟1：眉梳梳整眉型

很多人會覺得眉毛畫不好、很多時候是因為眉毛毛流不整齊的關係，好像綁頭髮前、要先把頭髮梳順一樣，在畫眉毛、或是修眉毛前可以先用螺旋眉刷將眉毛順著「毛流方向」，將眉毛毛流梳順，後續更容易看出眉型。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

眉毛塑形畫法步驟2：眉膠塑形眉型

畫眉毛前，化妝師建議可以先用眉膠幫助眉型基礎塑形，眉頭的方向建議往上，從眉中道眉尾則順著眉毛的毛流方向刷過即可，這步驟注意眉膠用量，可以再刷前間在衛生紙上沾過，以最少的量輕輕刷過即可。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

刷過之後，眉型被塑形出來、眉毛看起來就有經過整理的樣子，這邊的「眉膠」其實就是指染眉膠那種膠狀的質地，可以梳開、同時固定眉毛毛流，化妝師以無色透明的眉膠示範，因為刷的量極少，所以只要注意用量，以一般的染眉膠、或是睫毛膏代替也可以。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

編輯推薦染眉膠：

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

▲M.A.C 超濃密定色染眉膠，6.1ml／NT$880，植村秀 立體毛流持色染眉膏，3ml／NT$1,000，benefit 24小時眉彩定型膠，7ml／NT$960。

眉毛塑形畫法步驟3：眉筆畫出眉毛毛流感

接著針對稀疏部位，以眉筆畫出根根分明的毛流感，化妝師建議要畫出根根分明感，眉筆可以削成這種非常扁的樣子，用束狀的方式就可以畫出非常細的線條。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

畫眉毛時，也可以用手將眉毛部位的肌膚拉開、會更加好畫，將眉筆筆尖豎直，眉頭部位由下往上畫出線條。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

眉中至眉尾的部位則順著眉毛毛流方向畫即可，注意只單純畫出線條、不要畫出色塊感，這樣的眉毛其實非常強調毛流感，對於稀疏眉型來說也有比較好的修飾效果。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

眉毛塑形畫法步驟4：眉梳整理毛流

接著再用眉梳稍微整理一下剛剛被畫亂的眉毛，注意這邊用眉梳整理毛流、這步驟主要是梳開糾結的眉毛，可以稍微浮在眉毛上、單純整理眉毛毛流就好，不要用力畫到剛剛用眉筆畫好的部位，可能會暈染開來。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

眉毛塑形畫法步驟5：眉膠固定眉毛毛流

最後，再用一層眉膠固定眉毛毛流方向，一樣先在衛生紙上沾取多餘的眉膠，以最少量就好，眉頭往上、眉中至眉尾則順毛流方向，讓眉毛毛流塑形固定，也可以在刷完眉膠後、再用眉梳壓住定型，效果更加持久。

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

這種眉毛塑形的畫法其實不用特別挑眉型，主要是強調眉毛的毛流感、有種原生眉的感覺，可以讓眉毛毛流更加精緻立體，不管是稀疏眉、濃眉都適用，一起試試看吧～

▲眉毛塑型教學。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@化妆师朴东民、M.A.C、植村秀、benefit

【延伸閱讀】

眉毛怎麼畫？新手不出錯「畫眉步驟」，手把手教學畫眉技巧、不同眉毛畫法攻略

新手必看畫眉技巧！濃眉、稀疏眉不同畫眉法&修剪技巧教學，簡單看出適合自己的眉型

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

眉毛, 教學, 畫法, 畫眉, 染眉膠, 眉型
fashion.net

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