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許光漢從國民男友變男神！帽T穿搭帥到知性西裝　許太太一定要看

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深受國內、外許太太愛戴的許光漢，出道至今7年的時間，星途可說起起伏伏，在尚未成名前，曾邊打工邊參與試鏡，並非太順利，然而，許光漢憑著對表演的熱沉，讓他在看似迷茫的演藝生涯中，闖出屬於自己的一片天，從青春洋溢的高中生、性成癮的遲緩兒到成熟穩重的中年男子，其演技跨度之大，並從國民男友身份畢業成為國民男神，而除了演技備受關注外，許光漢多變的穿搭風格，不僅吸引無數許太太的目光，更成為現今男孩們的穿搭造型範本。

鄰家男孩

擁有「國民男友」稱號的許光漢，相較於螢光幕前，由造型師與髮型師精心打理，私底下的他其實更偏好簡單樸實的衣著品味，簡單的Oversized素面T恤，搭配九分褲，腳踩一雙時髦好走的球鞋，以及一頂單色棒球帽，輕鬆穿出鄰家男孩感。

日系文青

提到許光漢的代表造型，那充滿著文青氣息的風格絕對在其中，百搭的素面T恤與大地色系卡其褲的穿搭，看似單調卻十分有型，配上一件棉麻襯衫或棒球帽，完美詮釋青春洋溢的文藝少年風。

另外，像是素面襯衫與針織衫的組合，使他的整體造型增添一股成熟穩重的氣息，此外，也可以利用暖色調棒球帽、環型耳環、同色系褲裝等單品，將造型摩登化，宛如《想見你》中王詮勝那溫柔又率性的一面。

運動休閒

一整天排滿著外出的行程，卻又不想打扮？不妨學學許光漢善用連帽T與棒球帽的造型變化，藉由連帽T上的品牌Logo，或造型圖案，讓原先單調無趣的休閒打扮，一秒變有型。衣服的配色上可以從黑、灰、淡黃下手，以乾淨沉穩的顏色為選擇，不過，若想打造許光漢的酷帥休閒形象，那切記在戴上棒球帽後，一定要再把帽T的帽子戴上，展現一種跩跩的壞男孩樣。

丹寧混搭

作為時尚界經典不敗的丹寧外套，不僅相當百搭，更是許光漢私下常穿的單品之一，利用不同外套版型、配色、刷色等設計為主軸，搭配同色系牛仔褲、卡其褲、條紋寬褲的混搭，並以棒球老帽、針織毛帽點綴，整體既充斥著街頭的玩酷感，展現青春洋溢大男孩的一面。

街頭型男

除了鄰家男孩、日系文青及運動休閒的穿搭外，許光漢在剛出道時，也曾嘗試過冷酷型男的造型，以一身全黑的潮牌服飾，配上同色系毛帽、丹寧套裝混花襯衫、條紋衫等，有別於現在的陽光鄰家形象，當時的他身上彷彿寫著叛逆、高冷、冷漠等詞彙，格外地帥氣...只能說許光漢他根本就是冷酷與清新集結於一身的新生代男神。

西裝造型

在出席活動時，全黑的Dior套裝、Armani灰色毛呢羊毛西裝、海軍藍西裝外套搭配棉質衫等西裝造型，不僅完美體現許光漢那知性穩重的大人面，更將他高冷且柔和的男性魅力展露無遺。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 許光漢
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