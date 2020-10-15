fb ig video ETtoday search mobile

大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

>

文、圖／Ean

緣分如是這般，只要起了頭，就會順著往下走。繼台北喜來登的初體驗，日前剛好接了一個位於新竹縣的整日拍攝工作，結束已是超過晚上十點，考量到可預期的疲憊，還是留在當地過夜最妥當。上網查了一下，距離最近的飯店是在竹北的新竹豐邑喜來登大飯店，約廿分鐘的車程還可接受。想到工作後能回到房間好好泡個澡，隔天大快朵頤吃頓豐盛早餐，再去用個三溫暖，這份念想確實可讓辛苦工作的當下為自己打氣一下！畢竟是大新竹地區最高檔的觀光飯店之一，雖然價格貴一些，我想是值得的！因正逢連假，最後索性一口氣連住三晚，留在新竹來趟小旅行。

▲讓人可期待的舒適客房，是結束忙碌工作的犒賞

Wilson 設計所讓竹科的冰冷科技意象發光

首次踏進 12.5 公尺超挑高的新竹喜來登大廳，我有被飯店氣勢震懾到，多達 770 間房間，僅次台北君悅為全台第二多，讓我意外。不過想想有此規模也是合理，因離竹科不過十來分鐘加上喜來登隸屬萬豪國際集團，除具一定品質也能享受點數累積回饋，自然能獲得國外商務客青睞。仔細觀察，當初新竹喜來登在空間設計上，使用的在地語彙，除有不讓人意外的新竹客家文化，更加扣緊竹科代表的科技意象，負責操刀的國際設計集團 Wilson 室內設計所把主機板、電纜銅線與另一項新竹代表性的玻璃工藝相結合，於是大廳天花板上多組吸頂的柱狀玻璃燈具表現的是主機板，此外接待處的 12 公尺 LED 牆面及另一側的 LED 光廊樓梯，也都充滿科技風。

▲挑高氣派的大廳，天花板的燈具是主機板意象，旁邊柱狀排列的金屬柱子代表的是一根根竹子

跟著這股科技脈動走，會帶領你通往房間。這回入住高居屬於行政樓層的 19 F，走出電梯，地毯上會隨轉角轉彎的多彩線條，代表的是光纖，打開門，房間風格與公共空間有所區隔，我欣賞這樣的情境切換。

▲代表光纖的地毯圖案

房間公園風讓旅人紓壓

走進房間，會注意到床邊兩側的燈，玻璃工藝結合在地桐花，成了富有在地意象的燈具。此外，比較特別的是房間主色調，用了彩度較低、有點是莫蘭迪綠，蠻雅致，草綠壁紙、田野花紋地毯搭配木質傢俱，這視覺組合希望讓人感覺是置身公園，帶來放鬆感覺。浴室延續客房色調，選用進口的綠色石材，使用黃光來增加華麗感，浴缸很大、可泡個舒服的澡。

▲以草綠色為房間主色調，在我住過的飯店中屬少數，頗為特別

▲寬敞的浴室。使用浴缸因高低落差加上地板會滑，貼心的加設金屬柱子方便房客出入握著防止跌倒

整體來說，這間 12 坪大的豪華客房我蠻喜歡，尤其是以開幕十年的狀態來說，保持不錯。比較可惜是，對我而言，會覺得房間與公共空間如 2F 盛宴自助餐廳與大廳酒吧的照明設計偏暗，不過這部分屬主觀，見仁見智了。

下榻國際五星級飯店行政樓層，都會期待專屬禮遇、特別是傍晚的 Happy Hour。有些遺憾的是，新竹喜來登 22 樓的行政酒廊因疫情關係暫停開放，聽也常住飯店的朋友說他們的行政酒廊給的大方，可惜這回我沒能遇上。不過，入住行政樓層的客人還是有福利，改在一樓大廳酒吧提供，每晚 6:30-8:30 的 Happy Hour，除了各式酒類與軟性飲料，還有沙拉、麵包、水果，熱食這晚則是炸喜相逢與甘梅薯條，沒誇張到能當成晚餐解決的小型 buffet，不過吃吃喝喝還是蠻開心的。

▲位於大廳酒吧的 Happy Hou，賞心悅目的門面陳設

▲幾品小點，來杯飲料，令人愉悅的傍晚時光

豐盛自助早餐，大推多層次可頌

住飯店，總有個讓人不想賴床的念想，就是早餐。新竹喜來登早餐安排於 2F 的盛宴自助餐廳享用，規模屬大型自助餐，非常豐盛，可說該有的都有了，師傅現煎歐姆蛋、現煮麵食，還有讓客人自己現沖的美國霜降牛肉湯，我愛吃的稀飯也有，粥煮得好，可惜配菜少了些。這的早餐讓我最印象深刻，是每天都要花些時間送進烤箱烤一下的可頌，層次分明、外酥內軟，是有水準，若來住新竹喜來登推薦不要錯過。

▲新竹喜來登的可頌有水準，有點耐心，放進烤箱烤一下，美味升級

▲稀飯、可頌、沙拉、蛋，令人滿足的早餐

▲很具規模的自助式早餐

迎月庭板前嚐日料，味蕾與視覺雙滿足

另值得推薦飯店裡的日料，那是位於西棟二樓的迎月庭。位置安排在板前，可就近欣賞師傅手藝與聽說菜，我喜歡。很幸運由餐廳日料主廚 Min Chen 親自服務，陳主廚一開始先詢問有無任何忌口，我回答彩椒，沒想到他說他也是，開玩笑說所以不會有，這份餐前幽默讓我這頓吃得格外輕鬆。

▲上每道料理，陳主廚都會詳細介紹，是坐在板前的一大好處

陳主廚是餐廳籌備期就在，多年下來早餵養了一群忠實饕客追隨，像坐我隔壁剛好當天生日的大哥便是老客人，陳主廚說像他們都喜歡以無菜單方式用餐，廚師先了解客人什麼愛吃、什麼不吃後，接著就用當日的新鮮好料來款待。

這天我吃的套餐主菜「特選上乘握壽司」很具水準，尤其是欣賞著主廚在我面前一個個用神之手快速捏握成形，南非鮑魚、大干貝、日本特有魚分別覆蓋上頭，像個饕客的珠寶盒，主廚建議由右至左依據口味淡至濃郁食用，於是，接連著，在口腔放起煙火。

▲讓人食指大動的特選上乘握壽司

▲就近欣賞陳主廚的現場手藝，了得！

這餐，不只吃得精彩，我也拍得過癮。難得坐在吧檯，我想趁機拍些好照片，於是抵達時先跟主廚打了招呼，也向隔壁客人致意。這回我帶的是入手不久的 Profoto B10，配合現場色溫及儘可能不打擾其他用餐客人，因此第一次從頭到尾我都是使用 B10 可調色溫的持續光進行拍攝，儘管出力不如閃燈模式，不過整體效果頗滿意。

▲迎月庭的料理無論口味或盤勢，都有相當水準

三溫暖與室內泳池有神光加持

入住這種大型的五星級飯店，我越來越看重三溫暖設備。這回住了四天三夜，三溫暖我共去了四趟，規模不大、只有一個熱水池，不過使用的人也不多，使用起來相對舒服。值得稱讚的是，烤箱跟蒸氣室的溫度與狀態都不錯，這很重要。我喜歡蒸氣室牆面中間有豎直一道應該是霧化玻璃，白天會透進天光，隨氤氳蒸氣的暈開，有種教堂裡的神聖感。

同樣的設計，也用在同在五樓的旁邊室內泳池，引進了光，水波上如變形蟲舞動的光影，有點像是海面黃昏暮色下轉為黝黑的水色，有趣。

▲規模不算大但令人放鬆的三溫暖（照片取自新竹喜來登官網

▲室內泳池不大，但足以舒活筋骨不成問題

▲蹲在池畔，這水色的波光讓我迷戀

整體來說，新竹喜來登可算是一大規模的度假型飯店，除了上述的泳池、三溫暖等成人休閒設施，這裡取名為「喜波波樂園」的兒童遊戲室很具規模，吸引眾多小朋友前來玩樂，這對家長來說應是一大樂事。

▲喜波波樂園，深受小朋友歡迎

▲位於休閒設施樓層有個寬敞的空中庭院

雖位處新竹縣竹北市，不過其實距離新竹市舊城區蠻近，開車大約 15 分鐘，就能到達幾個我推薦的咖啡店或景點，如辛志平校長故居、新竹公園裡的「The POOL一池咖啡」，佔地利之便，亦可當作是風城小旅行的飯店理想選擇！

▲充滿日本風味的辛志平校長故居，讓人有一秒到京都之感

/ Info. /

新竹豐邑喜來登大飯店

官網 | 臉書

訂房

地址：新竹縣竹北市光明六路東一段265號

周邊景點推薦 1 – 辛志平校長故居 VWI by Chad Wang

坐在簷下，讓我想起京都那家百年町家建築的藍瓶子咖啡，氣氛不輸，喝到的咖啡，更是。曾拿下 2017 年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的咖啡師王策，繼開在台北微風廣場附近的首間咖啡店「VWI by CHADWANG」後，今年拓點的 2 號店，讓人驚呼是竟選在近百年歷史的市定古蹟「辛志平校長故居」裡，好喜歡！

新竹市東區東門街32號
週二～週日 10:00-17:00

▲一杯咖啡在手，享受一段靜好時光

▲辛志平校長故居是王策咖啡拓點的二號店

周邊景點推薦 2 – The POOL一池咖啡

咖啡館位於很美的新竹公園裡，在非常有型的春池玻璃 3F，1F 有玻璃吹製工作室，可以自己 DIY。走到三樓，眼前的 80% 白、20% 綠的視覺舒心比例，讓眼睛都活了起來。負責空間設計的是「彡苗空間實驗」，延續春池以回收玻璃進行循環經濟為主軸的概念，其將回收碎玻璃製成了磨石子地面，而拱形的天花版，則是呈現玻璃窯爐的意象。而一進門就被抓住眼球，讓視感溫度瞬間降 5 度、彷彿冰磚的咖啡吧檯，則是以保溫磚堆疊而成，很具特色。當然，使用的食器，也是由春池回收玻璃製作而成，賞心悅目。坐在窗邊歇歇腿，欣賞公園的綠，舒服極了。

地址：新竹市東大路一段2號（新竹公園內，靠近動物園）
營業時間：10：00～17：00（週一公休）

▲咖啡店位於新竹公園裡，被陽光照得發亮的綠意是最好的窗外風景

▲融入玻璃產業到空間設計中，理念與特色兼具

作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 新竹, 喜來登, 竹北, 豐邑喜來登
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送

「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

全智賢穿「白色緊身褲」雙腿依然細爆　超輕鬆駕馭常人災難單品 戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格 6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴 換季用「專櫃護手霜」解決乾裂！ Aesop、歐舒丹5款網友推薦必回購 Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標 大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天 從《艾蜜莉在巴黎》看愛情觀　離開不夠愛你的人最勇敢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面