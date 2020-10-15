大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天

文、圖／Ean

緣分如是這般，只要起了頭，就會順著往下走。繼台北喜來登的初體驗，日前剛好接了一個位於新竹縣的整日拍攝工作，結束已是超過晚上十點，考量到可預期的疲憊，還是留在當地過夜最妥當。上網查了一下，距離最近的飯店是在竹北的新竹豐邑喜來登大飯店，約廿分鐘的車程還可接受。想到工作後能回到房間好好泡個澡，隔天大快朵頤吃頓豐盛早餐，再去用個三溫暖，這份念想確實可讓辛苦工作的當下為自己打氣一下！畢竟是大新竹地區最高檔的觀光飯店之一，雖然價格貴一些，我想是值得的！因正逢連假，最後索性一口氣連住三晚，留在新竹來趟小旅行。

▲讓人可期待的舒適客房，是結束忙碌工作的犒賞

Wilson 設計所讓竹科的冰冷科技意象發光

首次踏進 12.5 公尺超挑高的新竹喜來登大廳，我有被飯店氣勢震懾到，多達 770 間房間，僅次台北君悅為全台第二多，讓我意外。不過想想有此規模也是合理，因離竹科不過十來分鐘加上喜來登隸屬萬豪國際集團，除具一定品質也能享受點數累積回饋，自然能獲得國外商務客青睞。仔細觀察，當初新竹喜來登在空間設計上，使用的在地語彙，除有不讓人意外的新竹客家文化，更加扣緊竹科代表的科技意象，負責操刀的國際設計集團 Wilson 室內設計所把主機板、電纜銅線與另一項新竹代表性的玻璃工藝相結合，於是大廳天花板上多組吸頂的柱狀玻璃燈具表現的是主機板，此外接待處的 12 公尺 LED 牆面及另一側的 LED 光廊樓梯，也都充滿科技風。

▲挑高氣派的大廳，天花板的燈具是主機板意象，旁邊柱狀排列的金屬柱子代表的是一根根竹子

跟著這股科技脈動走，會帶領你通往房間。這回入住高居屬於行政樓層的 19 F，走出電梯，地毯上會隨轉角轉彎的多彩線條，代表的是光纖，打開門，房間風格與公共空間有所區隔，我欣賞這樣的情境切換。

▲代表光纖的地毯圖案

房間公園風讓旅人紓壓

走進房間，會注意到床邊兩側的燈，玻璃工藝結合在地桐花，成了富有在地意象的燈具。此外，比較特別的是房間主色調，用了彩度較低、有點是莫蘭迪綠，蠻雅致，草綠壁紙、田野花紋地毯搭配木質傢俱，這視覺組合希望讓人感覺是置身公園，帶來放鬆感覺。浴室延續客房色調，選用進口的綠色石材，使用黃光來增加華麗感，浴缸很大、可泡個舒服的澡。

▲以草綠色為房間主色調，在我住過的飯店中屬少數，頗為特別

▲寬敞的浴室。使用浴缸因高低落差加上地板會滑，貼心的加設金屬柱子方便房客出入握著防止跌倒

整體來說，這間 12 坪大的豪華客房我蠻喜歡，尤其是以開幕十年的狀態來說，保持不錯。比較可惜是，對我而言，會覺得房間與公共空間如 2F 盛宴自助餐廳與大廳酒吧的照明設計偏暗，不過這部分屬主觀，見仁見智了。

下榻國際五星級飯店行政樓層，都會期待專屬禮遇、特別是傍晚的 Happy Hour。有些遺憾的是，新竹喜來登 22 樓的行政酒廊因疫情關係暫停開放，聽也常住飯店的朋友說他們的行政酒廊給的大方，可惜這回我沒能遇上。不過，入住行政樓層的客人還是有福利，改在一樓大廳酒吧提供，每晚 6:30-8:30 的 Happy Hour，除了各式酒類與軟性飲料，還有沙拉、麵包、水果，熱食這晚則是炸喜相逢與甘梅薯條，沒誇張到能當成晚餐解決的小型 buffet，不過吃吃喝喝還是蠻開心的。

▲位於大廳酒吧的 Happy Hou，賞心悅目的門面陳設

▲幾品小點，來杯飲料，令人愉悅的傍晚時光

豐盛自助早餐，大推多層次可頌

住飯店，總有個讓人不想賴床的念想，就是早餐。新竹喜來登早餐安排於 2F 的盛宴自助餐廳享用，規模屬大型自助餐，非常豐盛，可說該有的都有了，師傅現煎歐姆蛋、現煮麵食，還有讓客人自己現沖的美國霜降牛肉湯，我愛吃的稀飯也有，粥煮得好，可惜配菜少了些。這的早餐讓我最印象深刻，是每天都要花些時間送進烤箱烤一下的可頌，層次分明、外酥內軟，是有水準，若來住新竹喜來登推薦不要錯過。

▲新竹喜來登的可頌有水準，有點耐心，放進烤箱烤一下，美味升級

▲稀飯、可頌、沙拉、蛋，令人滿足的早餐

▲很具規模的自助式早餐

迎月庭板前嚐日料，味蕾與視覺雙滿足

另值得推薦飯店裡的日料，那是位於西棟二樓的迎月庭。位置安排在板前，可就近欣賞師傅手藝與聽說菜，我喜歡。很幸運由餐廳日料主廚 Min Chen 親自服務，陳主廚一開始先詢問有無任何忌口，我回答彩椒，沒想到他說他也是，開玩笑說所以不會有，這份餐前幽默讓我這頓吃得格外輕鬆。

▲上每道料理，陳主廚都會詳細介紹，是坐在板前的一大好處

陳主廚是餐廳籌備期就在，多年下來早餵養了一群忠實饕客追隨，像坐我隔壁剛好當天生日的大哥便是老客人，陳主廚說像他們都喜歡以無菜單方式用餐，廚師先了解客人什麼愛吃、什麼不吃後，接著就用當日的新鮮好料來款待。

這天我吃的套餐主菜「特選上乘握壽司」很具水準，尤其是欣賞著主廚在我面前一個個用神之手快速捏握成形，南非鮑魚、大干貝、日本特有魚分別覆蓋上頭，像個饕客的珠寶盒，主廚建議由右至左依據口味淡至濃郁食用，於是，接連著，在口腔放起煙火。

▲讓人食指大動的特選上乘握壽司

▲就近欣賞陳主廚的現場手藝，了得！

這餐，不只吃得精彩，我也拍得過癮。難得坐在吧檯，我想趁機拍些好照片，於是抵達時先跟主廚打了招呼，也向隔壁客人致意。這回我帶的是入手不久的 Profoto B10，配合現場色溫及儘可能不打擾其他用餐客人，因此第一次從頭到尾我都是使用 B10 可調色溫的持續光進行拍攝，儘管出力不如閃燈模式，不過整體效果頗滿意。

▲迎月庭的料理無論口味或盤勢，都有相當水準

三溫暖與室內泳池有神光加持

入住這種大型的五星級飯店，我越來越看重三溫暖設備。這回住了四天三夜，三溫暖我共去了四趟，規模不大、只有一個熱水池，不過使用的人也不多，使用起來相對舒服。值得稱讚的是，烤箱跟蒸氣室的溫度與狀態都不錯，這很重要。我喜歡蒸氣室牆面中間有豎直一道應該是霧化玻璃，白天會透進天光，隨氤氳蒸氣的暈開，有種教堂裡的神聖感。

同樣的設計，也用在同在五樓的旁邊室內泳池，引進了光，水波上如變形蟲舞動的光影，有點像是海面黃昏暮色下轉為黝黑的水色，有趣。

▲規模不算大但令人放鬆的三溫暖（照片取自新竹喜來登官網）

▲室內泳池不大，但足以舒活筋骨不成問題

▲蹲在池畔，這水色的波光讓我迷戀

整體來說，新竹喜來登可算是一大規模的度假型飯店，除了上述的泳池、三溫暖等成人休閒設施，這裡取名為「喜波波樂園」的兒童遊戲室很具規模，吸引眾多小朋友前來玩樂，這對家長來說應是一大樂事。

▲喜波波樂園，深受小朋友歡迎

▲位於休閒設施樓層有個寬敞的空中庭院

雖位處新竹縣竹北市，不過其實距離新竹市舊城區蠻近，開車大約 15 分鐘，就能到達幾個我推薦的咖啡店或景點，如辛志平校長故居、新竹公園裡的「The POOL一池咖啡」，佔地利之便，亦可當作是風城小旅行的飯店理想選擇！

▲充滿日本風味的辛志平校長故居，讓人有一秒到京都之感

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新竹豐邑喜來登大飯店

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地址：新竹縣竹北市光明六路東一段265號

周邊景點推薦 1 – 辛志平校長故居 VWI by Chad Wang

坐在簷下，讓我想起京都那家百年町家建築的藍瓶子咖啡，氣氛不輸，喝到的咖啡，更是。曾拿下 2017 年世界盃咖啡沖煮大賽冠軍的咖啡師王策，繼開在台北微風廣場附近的首間咖啡店「VWI by CHADWANG」後，今年拓點的 2 號店，讓人驚呼是竟選在近百年歷史的市定古蹟「辛志平校長故居」裡，好喜歡！

新竹市東區東門街32號

週二～週日 10:00-17:00

▲一杯咖啡在手，享受一段靜好時光

▲辛志平校長故居是王策咖啡拓點的二號店

周邊景點推薦 2 – The POOL一池咖啡

咖啡館位於很美的新竹公園裡，在非常有型的春池玻璃 3F，1F 有玻璃吹製工作室，可以自己 DIY。走到三樓，眼前的 80% 白、20% 綠的視覺舒心比例，讓眼睛都活了起來。負責空間設計的是「彡苗空間實驗」，延續春池以回收玻璃進行循環經濟為主軸的概念，其將回收碎玻璃製成了磨石子地面，而拱形的天花版，則是呈現玻璃窯爐的意象。而一進門就被抓住眼球，讓視感溫度瞬間降 5 度、彷彿冰磚的咖啡吧檯，則是以保溫磚堆疊而成，很具特色。當然，使用的食器，也是由春池回收玻璃製作而成，賞心悅目。坐在窗邊歇歇腿，欣賞公園的綠，舒服極了。

地址：新竹市東大路一段2號（新竹公園內，靠近動物園）

營業時間：10：00～17：00（週一公休）

▲咖啡店位於新竹公園裡，被陽光照得發亮的綠意是最好的窗外風景

▲融入玻璃產業到空間設計中，理念與特色兼具

作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！