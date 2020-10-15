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日本Lawson「環保杯蓋」減少浪費！文青風設計有巧思　讓咖啡變好喝

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編輯／Emily　圖／翻攝自nendo.jp、unocup.com

日本知名超商Lawson先前與設計工作室nendo合作，將超商的Logo、包裝全部改成質感文青風，還一起推出過便利又美觀的捲筒購物袋。這次為了減少每天喝飲料所造成的垃圾，他們特別設計了一款「環保杯蓋」，除了可以重複使用，竟然還能讓咖啡變得更好喝。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

近年來環保意識抬頭，大家已經逐漸減少使用塑膠吸管和杯子，但其實去便利商店買咖啡，上面還是都有塑膠杯蓋，為了減少塑膠垃圾，日本超商Lawson就與nendo一起推出了「my-lid環保杯蓋」，材質可以重複使用之外，造型也簡約可愛，還藏有小巧思。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

「my-lid環保杯蓋」做成凹槽型設計，讓你喝咖啡時不會亂灑出來，上方增加了一個特殊的圓弧型，原來是為了聚集從氣孔散發出來的咖啡香氣，在你喝咖啡的同時，就會有濃郁的味道撲鼻而來，讓入口的咖啡變得更好喝。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

杯蓋不只白色，還有柔和色調的黑、藍、粉、棕四色，非常有設計感。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

這款杯蓋還搭配了一個「牛皮紙收納套」，除了拿來裝杯蓋，打開拉鍊折下來，還能秒變隔熱杯套，實在是太方便了！「my-lid環保杯蓋」目前在日本Lawson超商實驗性販售，一個1,100日圓（約台幣300元）。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

為了減少杯蓋的浪費，Unocup則是設計了一款把杯蓋和杯子合而為一的紙杯，這款杯子上方做出延伸設計，變成三片可折疊的紙，能緊緊重疊變成杯蓋，有效防止液體漏出，跟普通的咖啡外帶杯一樣好用，這樣一來就能替代塑膠杯蓋，省下成本也更環保。這款杯子目前在募資平台集資，想要的話可以去支持。

▲Lawson環保杯蓋。（圖／翻攝自nendo.jp）

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關鍵字：

LAWSON, nendo, 日本, 超商, 杯蓋, 咖啡
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