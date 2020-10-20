說．流行／助VALENTINO走過負債低谷！　救星「鉚釘」10年後還在火

▲Valentino Garavani Rockstud X企劃，寫下品牌Rockstud鉚釘10年輝煌歷史 。（圖／翻攝自官網、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安 ／專題報導

設計師Valentino Garavani在1960年創立VALENTINO，融合華麗與艷麗是品牌的最大特色，時間拉回10年前，品牌一度經歷1.8億美元虧損，這時Rockstud系列中具有迷人金屬質感的「鉚釘」橫空出世，仿佛一線生機，意外受到大眾追捧，甚至到了今日，鉚釘鞋、包款都還是秀上最閃亮的重點。

VALENTINO走向世界的光鮮背後，1998年曾經因為經營困難將公司轉手，2002年甚至達到了負債1.8億美元，前景一片不看好之下，讓品牌重新站上時尚高點的就是「Rockstud鉚釘系列」。10年前，Valentino Garavani Rockstud的故事悄悄揭開序幕，由設計師雙人組合 Maria Grazia Chiuri 與 Pierpaolo Piccioli 聯手打造，在設計中注入更多年輕元素，同時保留品牌柔中帶剛的特質。果然，2010年的巴黎時裝周上，英國IT Girl始祖Alexa Chung穿著鉚釘平底鞋出入各大秀場一夕大火，對於品牌而言，可以說是因為鉚釘而起死回生。

在 Instagram 查看這則貼文 Daily Fashion inspiration（@catwalkhautecouture）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 下午 9:22 張貼

Rockstud自此成為當代最為人認識的品牌代號，以十字方形、具有迷人金屬質感的「鉚釘」成為Valentino配飾系列的靈魂，也向羅馬和以琢石建築馳名的羅馬宮致敬。VALENTINO的鉚釘與眾不同，沒有銳利的棱角，仿佛小巧金字塔一樣點綴在尖頭鞋上，且鞋側面開口很低，悄悄流露性感氣息，這樣的鉚釘喚醒了時尚迷的熱情。

10年後，Rockstud的熱潮直至今日都未停歇，哪怕是今年（2020）9月底的2021春夏男女裝合併時裝秀，都還能看到鉚釘平底鞋與包款不斷演變的影子。品牌也在Rockstud 10年之際推出Valentino Garavani Rockstud X企劃，開放與世界各地設計師、品牌及藝術家合作的實驗場，猶如是純白畫布，讓他們以獨特創作手法及個人風格重新展現大家熟悉的鉚釘，也體現了Pierpaolo Piccioli的信念：鮮明人格、多元共融、凝聚社群，開啟下個10年的精彩對話。

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