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陳庭妮露鎖骨耍辣致敬珍妮佛羅培茲　「翹臀珍」聯名手袋很欠敗

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記者王則絲／台北報導

一向與品牌關係良好的女星陳庭妮，近日再度為COACH演繹秋冬新系列，一連換上三套風格迥異的造型，其中更穿上了華麗的羊毛大衣，露出性感香肩以搭配手上的「COACH X Jennifer Lopez」聯名Hutton包款，與品牌代言人珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）比辣致敬。

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮再度獲邀演繹COACH秋冬新裝。（圖／品牌提供）

陳庭妮本季再次獲邀拍攝COACH秋冬形象，將高挑的模特兒身材優勢發揮極致，駕馭力滿分。秋冬新品中，COACH與品牌代言人珍妮佛羅培茲的聯名手袋肯定為搶眼焦點之一，以Hutton手袋系列作為設計出發，採用嫩粉色光滑皮革搭配真蛇皮皮革滾邊，撞色設計加上邊緣的小鉚釘，不只展現女人的柔美，也注入俐落剛強的姿態。

珍妮佛羅培茲「翹臀珍」的火辣身材眾女星都難以匹敵，而陳庭妮在這次的形象中則特別以微性感的風格去襯托聯名手袋，浮誇的毛皮大衣下露出一側鎖骨與肩膀，奢華之中又帶有陳庭妮獨特的帥氣。

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH X Jennifer Lopez 聯名Hutton包款，NT＄23,800。（圖／翻攝自IG@coach、品牌提供）

另外兩套造型中，陳庭妮捲起了QQ的瀏海，換上印花洋裝搭配秋冬必備的皮革短靴，身上的Alie手袋帶出復古氛圍，整體很俏皮可愛，且陳庭妮在日常生活中也愛用這款包包。接著陳庭妮稍微接長了髮型，演繹個性感十足的皮革大衣造型，並藉由COACH X BASQUIAT 聯名塗鴉系列包款營造街頭感。

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH ALIE 肩背包，NT＄27,800。（圖／品牌提供、翻攝自IG@chen_ting_ni）

▲陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲COACH X BASQUIAT 聯名塗鴉系列ROGUE BAG，NT＄52,800。（圖／品牌提供）

▲COACH秋冬。（圖／品牌提供）

▲COACH 皮革短靴，NT＄13,800。（圖／品牌提供）

陳庭妮經常在IG上分享日常穿搭，除了COACH的包款經常亮相之外，近期她也背上了CELINE最受歡迎的老花系列半月包款，讓一身黑的低調穿著也能有亮點，先前也曾示範紀梵希（GIVENCHY）的經典Antigona新包款，大包包同樣輕鬆駕馭出自己的風格。

▲陳庭妮。（圖／翻攝自IG）

▲CELINE經典老花半月型肩背包。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

▲陳庭妮。（圖／翻攝自IG）

▲紀梵希（GIVENCHY）Antigona Soft包款。（圖／翻攝自IG@chen_ting_ni）

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陳庭妮, 妮妮, COACH, 秋冬, Jennifer Lopez, 珍妮佛羅培茲, JLO, 聯名, Hutton, 翹臀珍
fashion.net

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