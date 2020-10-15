fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／007電影延期錶照賣　龐德戴歐米茄輕盈到無感

>

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）

▲丹尼爾克雷格親自參與設計海馬潛水300米007限定款。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年3月影迷滿心期待的最新龐德電影《007：生死交戰》（No Time to Die），受新冠肺炎疫情衝擊，延後至11月上映，讓007指定佩戴腕錶歐米（OMEGA）跟上兩波宣傳，Swatch也二度發表以Q先生為靈感的腕錶，未料疫情仍嚴峻，電影又改為明年4月才上映，影迷得耐心等待，但劇中出現的錶款不用等，連女特工的錶款都搶先揭露了。

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）

▲電影《007：生死交戰》因疫情延至明年4月上映，是丹尼爾克雷格最後一次演出龐德。

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）
▲歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，301,000元。

最後一次演出龐德的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），親自參與《007：生死交戰》中所戴的歐米茄海馬潛水300米007限定款，他的要求是：軍用錶、輕盈、舒適，品牌替他實踐夢想，鈦金屬材質錶款讓他在劇中打鬥幾乎沒感受到錶的存在，他還稍稍劇透，表示新片序幕是退休的龐德在牙買加船上，恰好戴著這只潛水錶，暗示劇情前半段可能與潛水有關。

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）

▲女星Lashana Lynch 在《007：生死交戰》佩戴海馬Aqua Terra 150米腕錶搭NATO錶帶面對險境，此為搭配皮錶帶177,000元。

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）
▲女星Naomie Harris佩戴精鋼碟飛Prestige腕錶碟飛典雅系列27.4毫米石英腕錶入鏡，90,000元。

品牌也揭露新片中的精明女特工，原來也戴歐米茄錶，女星Naomie Harris佩戴獵人綠皮革錶帶精鋼碟飛Prestige腕錶，是一款小巧秀氣的女錶；而由女星Lashana Lynch飾演的另一名外勤密探，則戴面盤有甲板紋裝飾的海馬Aqua Terra 150米不鏽鋼腕錶，內載歐米茄大師天文台8800機芯，戲中她的錶款搭配NATO錶帶，而品牌實際販售的款式為皮錶帶款。

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）

▲Swatch X 007聯名系列²Q Watch限量錶，7,100元。（圖／Swatch提供，以下同）

▲▼ 007錶款 。（圖／公關照）
▲Swatch ²Q Watch腕錶搭配筆記型電腦造型錶盒特殊包裝。

007電影另一亮點Q先生，雖未特別著墨其裝備，但戲外Swatch與《007生死交戰》的服裝設計師Suttirat Anne Larlarb合作，共同打造²Q Watch，甫亮相的新款是第二版本，指針與時標改為藍色凸顯Q先生的冷靜智慧，錶帶背面則加上紅色，代表他深藏不露的性格，配備筆記型電腦造型的包裝，與他的形象完美契合。

►風・Luxury／史努比錶上漫遊超萌　歐米茄未限量引搶購潮

►Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, Swatch, 007, 龐德, 丹尼爾克雷格, 風Luxury
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標

Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標

施華洛世奇K字入設計　龐克飾品致敬「時尚老佛爺」

施華洛世奇K字入設計　龐克飾品致敬「時尚老佛爺」

卡地亞廣告出現動物就捐款　投入公益護野生物種

卡地亞廣告出現動物就捐款　投入公益護野生物種

全球僅4只的「錶王」世界時區錶太稀罕　競標價上看1.2億元 拍場最大艷彩紫粉紅鑽現身拍場　6.5億起標 穿睡衣也能配鑽錶　PP女錶24小時百搭 潘瑋柏千萬「錶王」戴腕上也能掛牆上　林志穎讚「人帥錶更帥」 劉嘉玲引人密集恐懼症發作　彎月肉胎衣配魚尾裙變阿花 瘦子不靠卡地亞「泡妞」　真心誠意感動女友 凱特王子妃藍洋裝穿出未來王后氣勢　PK烏克蘭第一夫人不輸陣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面