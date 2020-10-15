風・Luxury／007電影延期錶照賣　龐德戴歐米茄輕盈到無感

▲丹尼爾克雷格親自參與設計海馬潛水300米007限定款。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年3月影迷滿心期待的最新龐德電影《007：生死交戰》（No Time to Die），受新冠肺炎疫情衝擊，延後至11月上映，讓007指定佩戴腕錶歐米（OMEGA）跟上兩波宣傳，Swatch也二度發表以Q先生為靈感的腕錶，未料疫情仍嚴峻，電影又改為明年4月才上映，影迷得耐心等待，但劇中出現的錶款不用等，連女特工的錶款都搶先揭露了。

▲電影《007：生死交戰》因疫情延至明年4月上映，是丹尼爾克雷格最後一次演出龐德。



▲歐米茄海馬潛水300米系列同軸擒縱42毫米大師天文台腕錶，301,000元。

最後一次演出龐德的男星丹尼爾克雷格（Daniel Craig），親自參與《007：生死交戰》中所戴的歐米茄海馬潛水300米007限定款，他的要求是：軍用錶、輕盈、舒適，品牌替他實踐夢想，鈦金屬材質錶款讓他在劇中打鬥幾乎沒感受到錶的存在，他還稍稍劇透，表示新片序幕是退休的龐德在牙買加船上，恰好戴著這只潛水錶，暗示劇情前半段可能與潛水有關。

▲女星Lashana Lynch 在《007：生死交戰》佩戴海馬Aqua Terra 150米腕錶搭NATO錶帶面對險境，此為搭配皮錶帶177,000元。



▲女星Naomie Harris佩戴精鋼碟飛Prestige腕錶碟飛典雅系列27.4毫米石英腕錶入鏡，90,000元。



品牌也揭露新片中的精明女特工，原來也戴歐米茄錶，女星Naomie Harris佩戴獵人綠皮革錶帶精鋼碟飛Prestige腕錶，是一款小巧秀氣的女錶；而由女星Lashana Lynch飾演的另一名外勤密探，則戴面盤有甲板紋裝飾的海馬Aqua Terra 150米不鏽鋼腕錶，內載歐米茄大師天文台8800機芯，戲中她的錶款搭配NATO錶帶，而品牌實際販售的款式為皮錶帶款。

▲Swatch X 007聯名系列²Q Watch限量錶，7,100元。（圖／Swatch提供，以下同）



▲Swatch ²Q Watch腕錶搭配筆記型電腦造型錶盒特殊包裝。

007電影另一亮點Q先生，雖未特別著墨其裝備，但戲外Swatch與《007生死交戰》的服裝設計師Suttirat Anne Larlarb合作，共同打造²Q Watch，甫亮相的新款是第二版本，指針與時標改為藍色凸顯Q先生的冷靜智慧，錶帶背面則加上紅色，代表他深藏不露的性格，配備筆記型電腦造型的包裝，與他的形象完美契合。

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