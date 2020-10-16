TAPATÍO墨西哥辣椒汁縮小變「唇彩」！聯名彩妝可愛爆炸　300元就能入手

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / IG@ hipdot、品牌官網



愛吃辣的人肯定不陌生，在美式餐廳常看見的TAPATÍO墨西哥辣椒汁，竟然推出化妝品了！以TAPATÍO火紅的外包裝作為化妝品主要視覺，辣椒汁曲線的瓶身變成迷你唇彩，就連美妝蛋也以紅色印上品牌字樣Logo，而且不到300元台幣，超級可愛的模樣，彩妝迷們必收！

▲美國彩妝品牌HipDot攜手TAPATÍO墨西哥辣椒汁聯名推出超可愛彩妝，（前）TAPATÍO限量收藏套組，約＄2066元 ; （後）TAPATÍO LA DIABLA眼影盤，約400元。

由美國彩妝品牌HipDot與TAPATÍO墨西哥辣椒汁聯名推出的化妝品，未發售就討論度超熱，HipDot以超飽和的繽紛眼影盤聞名，包括卡戴珊家族的凱莉詹娜（kylie jenner）也是愛用者。

在 Instagram 查看這則貼文 HipDot（@hipdot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 10 日 下午 7:06 張貼

TAPATÍO化妝品的包裝上，滿滿墨西哥辣椒汁元素，打開眼影盤也是咖啡、橘紅等暖色調，呼應聯名，相比過往的高調的超顯色系，HipDot X TAPATÍO墨西哥辣椒汁的聯名眼影盤更好駕馭，再加上充滿巧思的吸睛包裝，難怪一上架就有多款商品售罄。

▲以暖棕調為主的HipDot X TAPATÍO墨西哥辣椒汁的聯名眼影盤包裝充滿巧思又好駕馭，（前）TAPATÍO LA DIABLA、（後）TAPATIO EL DORADO，皆約400元。



其實此次話題最高的，不是彩妝迷們熟悉的眼影盤，而是直接將TAPATÍO墨西哥辣椒汁縮小變身成的迷你唇彩，童趣的包裝、以及薄薄擦上一層就透明閃爍的唇色，是系列中最早被搶光的 ; 另外超搶眼的紅色彩妝蛋也很受歡迎，印上經典的品牌標誌，格外引人注目，重點價格超甜，只要300元就能入手！

▲TAPATIO 迷你唇膏組合，約688元。

在 Instagram 查看這則貼文 HipDot（@hipdot）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 8 日 下午 4:29 張貼

▲TAPATIO logo美妝蛋，約286元。