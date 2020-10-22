居家香氛也要換季！薰香蠟燭、木屑包8款小物　讓你感受滿滿秋意

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供

秋天到來，除了服裝要換季，居家香氛也該換新了！每個季節其實適合不同的味道，挑選專屬的香氣，能你聞起來更舒心，也能替家裡注入新鮮感。這裡就幫你整理了8款適合秋季的香氛物品，讓你待在家彷彿徜徉在大自然中，感受滿滿秋意。

1. PLUM&ASHBY野生紅石榴天然香氛蠟燭

PLUM&ASHBY是來自英國的文青居家香氛品牌，這款野生紅石榴香氛是自然的果香結合木質和麝香，整體味道耐聞又溫暖，同時有成熟、高雅的感覺，非常適合秋冬。蠟燭包裝走簡約文青風，將香味對應到專屬數字，讓你在挑選時有獲得幸運數字的樂趣。

▲PLUM&ASHBY野生紅石榴天然香氛蠟燭，NT$1,380。

2.時光旅人1888太空漫遊薰香

台灣的設計品牌時光旅人把產品設計成黑膠唱片造型，替居家擺飾注入玩味樂趣，這款薰香造型有個漫步的太空人，點燃後會有煙霧裊裊飄落，讓你彷彿真的來到外太空，沉浸在香味中恣意探險。

▲時光旅人1888太空漫遊薰香，NT$3,680。

3.shincoq木質香香水膏

除了擺在室內的蠟燭、薰香，日本人氣香氛品牌shincoq推出的小罐裝香水膏方便攜帶，讓你出門在外也能用香氣放鬆身心。秋天很適合溫和的木質香，這款結合了苦橙葉、柏樹、檀香等多種香精油。

▲shincoq木質香香水膏，NT$565。

4.eye candle studio Wood Chip木屑香氛袋

不習慣太濃的香氣，可以考慮台灣香氛品牌EYE CANDLE推出的木屑香氛袋，將天然的杉木屑、檜木屑及檀木屑做為香氛包基底，搭配精選歐洲香氛精油，掛在房間、衣櫥等地方，會散發甜而不膩的清香 。

▲eye candle studio Wood Chip木屑香氛袋，NT$210起。

5.TRUNK DESIGN Daily兵庫縣淡路島白檀線香

日本香氛品牌TRUNK DESIGN的Daily線香為了方便大家日日使用，依照每人每天使用的份量重新設計。每一款香氣都做成不同的顏色，享受香氣時，也讓空氣繽紛多彩，讓點線香成為日常生活中的樂趣之一。

▲TRUNK DESIGN Daily兵庫縣淡路島白檀線香，NT$380。

6.筑子 小島紀行擴香精油-森

台灣香氛品牌筑子將竹編與香氛結合，這款擴香精油集結了森林深處的各種氣味，從腳下潮濕的泥土到樹木的芬多精全部合而為一，讓你在家就能感受森林氣息，大自然的味道特別適合秋冬。

▲筑子 小島紀行擴香精油-森，NT$1,650起。

7.土星飯糰00:00能量噴霧

台灣設計品牌土星飯糰推出的00:00香氛噴霧，由雪松、丁香、淡橙花與天竺葵等精油打造而成，小罐的噴瓶讓你想到就能隨時噴一下，不論是飯後除臭，或是空氣清新用，都能讓你快速獲得療癒和淨化效果。

▲土星飯糰00:00能量噴霧NT$250。

以上這幾款香氛都能在Pinkoi網站購入，即日起至10月26日還有周年慶活動能享滿額優惠。

8. Soohyang迪士尼公主香氛小物

韓國人氣香氛品牌秀香（Soohyang）則是和迪士尼公主合作，推出一系列香氛小物，品項包含香薰蠟片和擴香，都很適合放在家中。這次推出的公主有花木蘭、《小美人魚》愛麗兒、《美女與野獸》貝兒、《阿拉丁》茉莉公主和《魔髮奇緣》樂佩，每一位都對應不同的迷人香味。

在 Instagram 查看這則貼文 Soohyang수향秀香（@soohyangofficial）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 3:32 張貼

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