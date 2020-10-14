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Ella、昆凌搶穿的粉色T恤藏洋蔥！　Ralph Lauren為台灣打造中文款必收

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記者鮑璿安 ／台北報導

近期歌手林俊傑、Ella陳嘉樺與昆凌都在私服造型中換上了同款粉色T恤，乍看下以為是撞衫，其實衣著出自Ralph Lauren Pink Pony 粉紅小馬公益系列，不僅以粉嫩色系加上新穎的Polo標誌點綴，台灣更有特別的中文主題T恤，讓群星都一同為國際抗癌發聲。

▲▼ Ralph Lauren Pink Pony  。（圖／品牌提供）

▲▼ Ralph Lauren Pink Pony  。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Pink Pony 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Pink Pony 。（圖／品牌提供）

▲ Ralph Lauren Pink Pony 系列全球推出20種不同「愛」的語言T 恤， 鄧紫棋、南韓女星鄭秀晶都力挺 。（圖／品牌提供）

Pink Pony企劃專門支持國際抗癌工作，今年（2020）正式邁入20歲，藉此時機打造了全新款式單品，包括新穎的Polo標誌及元素，以全新的圖樣和細節交織而成，運用純淨的粉色、海軍藍、白色和灰色勾勒呈現。更在全球推出20種不同「愛」的語言T 恤，台灣地區將有以中文「愛」為主題的T恤，並且亞太地區號召了歌手G.E.M鄧紫棋、南韓女星鄭秀晶（Krystal Jung）親自穿著服飾力挺。

▲Ralph Lauren Pink Pony 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Pink Pony 。（圖／品牌提供）

▲Ralph Lauren Pink Pony 。（圖／品牌提供）

▲ 林俊傑、Ella與昆凌都穿著同款粉色上衣，NT$3,280，所得捐贈予中華民國乳癌病友協會 。（圖／品牌提供）

此時也集結了眾多一線巨星親自換上Pink Pony系列，像是歌手林俊傑就在錄音室內，以低調黑帽搭配粉色T恤，露出招牌小酒窩相當帥氣；Ella陳嘉樺則以T恤與牛仔褲的率性組合，最後腳踩顯眼紅色高跟鞋，低調私服仍是充滿女星氣場；而昆凌更是露出燦爛笑容，一頭齊肩長髮相當亮眼，三人穿著相同服飾，傳遞濃濃的力量。其中單品的收益將捐贈予Ralph Lauren Corporate Foundation及世界各地的慈善基金會，台灣地區將捐贈予中華民國乳癌病友協會。

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關鍵字：

林俊傑, Ella, 陳嘉樺, 昆凌, 粉色, Ralph Lauren, Pink Pony , 公益
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