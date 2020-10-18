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便秘靠「吃」解決？　多吃這7種食物擊退惱人小腹　咖啡、爆米花也上榜

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

雖然大家不好意思搬上檯面說，但其實有許多人都有「便秘」的困擾，尤其是女性容易發生，不只會因為不適感對生活造成負擔，還可能影響外貌，便秘代表著廢物排不出體外，身體裡囤積毒素便容易反應在皮膚上，像是冒粉刺、痘痘，且也許一直以來都消不下去的小腹，也是便秘所造成的。如果你也有便秘困擾，平時試試多攝取以下幾種食物，一起擊退惱人小腹！

＃麥麩質類食物

也就是由麥類製成的食物，包括早餐穀片、燕麥、麵包⋯⋯麥麩富含纖維素，能幫助消化、腸胃蠕動，養成吃麥麩早餐的習慣，可以增加平常攝取不足的纖維素。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃水果：酪梨、百香果、奇異果

酪梨富含高纖維且低果糖，同時也是減重聖品，一顆酪梨的纖維相當於兩根地瓜；百香果同樣富含膳食纖維，以及豐富的維生素，能防癌解便秘；奇異果中含有寡糖、膳食纖維、含硫蛋白分解酶，都是能夠促進腸道蠕動的成分，可以每天吃兩顆遠離便秘。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃花椰菜

綠色花椰菜是非常健康的食物，百利而無一害，據研究結果顯示，每天吃20g綠色花椰菜，4週後排便更順暢。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃爆米花

爆米花也在解便秘食物榜上或許有點令人意外，不過爆米花其原型為玉米，的確富含纖維，能夠助排便，但是要記得口味不宜過甜、過鹹。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃優格

優格中的益生菌包含了多肽、嗜酸乳桿菌、乳酸雙歧桿菌等好菌，有效改善腸道健康，幫助軟化糞便，減少毒素殘留體內。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃西梅乾、加州梅乾

梅乾中含有豐富的山梨糖醇，能達到軟便的效果，且口味上符合許多女生的喜好，但是不宜吃太多，否則可能導致胃酸增加。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

＃咖啡

可能有些人有類似的經驗，在早上喝了一杯醒腦的咖啡後，過不久就非常有感，急著想跑廁所，因為咖啡因能夠幫助腸道蠕動與排便。

▲解便秘食物。（圖／翻攝自Unsplash）

其實面對腸道問題主要就是靠高纖維食物來幫助消化，不過有些人也會有疑問，該吃的都吃了為什麼還是便秘？最主要的原因可能是忘記多喝「水」！吃了許多高纖的食物，但是少了水份潤滑依然會很難順利排出，因此「水」才是解便秘最基本的良藥！

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關鍵字：

便秘, 解便秘食物, 解便秘
fashion.net

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