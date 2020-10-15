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「你在意什麼，什麼就會折磨你」　10個「人生道理」早懂早幸福

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▲▼10個「人生道理」早懂早幸福。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

▲心裡過不去的時候，看看這些金句讓你瞬間清醒。（圖／翻攝自IG/yuuuuukko_）

編輯／Lily

有時候心裡很悶，看什麼事情都不順眼，，感覺全世界都與你作對，其實都是和自己過不去，若總是執著在同一個點，永遠快樂不起來，有時候換個角度看待眼前發生的人事物，你將會有不一樣的體悟，以下這些道理真的早懂早幸福。

#脫貧比脫單重要

只要愛情受挫就茶不思、飯不想，人生頹廢到連工作就可以不要，不管你是幾歲，脫貧比脫單重要，經濟能力有了，再去談愛情，若是自己都養不起自己，其他的都是多想的而已。

#你在意什麼，什麼就會折磨你

有時候難過，是因為過不去自己那關，既然解決不了問題就別想了，這題先跳過，先去解別的習題，最後再回頭看看，你最在意的東西不過是一片蛋糕而已。

#永遠對你好的是你的父母

越活越大才發現家庭的重要性，出門在外要有朋友，到了一定的歲數你才會發現，永遠對你好且不求回報的是你的父母。

#放鬆點生活，你沒有那麼多觀眾

很多人活著需要背負太多人眼光，把自己搞得好累，要知道你只需對自己負責，不要太過在意別人。

#你可以愛三五個人渣，但你不能愛一個人渣三五次

愛錯了人不要緊，你可以怪自己的眼光太差，但若總是愛錯「同一個人」你就要檢討或許是你自己的問題。

#胸懷都是委屈撐大的

真正的幸福是你不要的時候，就能勇敢說不要，別為了表現寬容大度而委屈自己，這樣並不健康。

#融不進的圈子就別硬撐了吧！

有時候硬要合群的背影，其實更顯孤單，交朋友得靠緣分，千萬不要強求。

#路還很長，不要忘記善良

人可以活的善良但不委屈，把心態放正，所有的好東西都會向你走來。

#不是你多認真努力就能得到愛，愛情不是天道酬勤

愛情不是你付出多少，就一定有收穫，找到適合你的那個人最重要。

#想見你會直接問你在哪裡，我去找你，真心給你從不會問你要不要

總為愛患得患失，不知道對方到底愛不愛你，其實你心裡比誰都清楚，他的行動早已經證明一切。

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關鍵字：

人生, 道理, 金句, 雞湯
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