柯佳嬿6大正能量金句：逝去的戀情就像落枕一樣，回頭會痛

▲金鐘視后柯佳嬿暖心金句讓大家找回生活的熱情。（圖／翻攝自柯佳嬿IG，以下同）

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35歲女星柯佳嬿憑藉戲劇《想見你》二度奪下金鐘視后，除了演技備受肯定，其實戲外柯佳嬿也有「高智慧」，面對成功或是失敗，她都一如既往的冷靜，現在就來回顧柯佳嬿的暖心金句，或許看完就能找回對生活的熱情。

逝去的戀情就像落枕一樣，回頭會痛。

35歲的柯佳嬿其實在18歲時就曾有過一段婚姻，不難看出她對愛情的獨到理解，「逝去的戀情就像落枕一樣，回頭會痛。」每個人都有落枕的經驗，但是卻不是每個人都能坦然面對失去的愛情，或許只有當你不再回頭時，才能迎來美好的戀情。

希望我們每個人可以分享給身邊的人多一點溫暖和善意。

柯佳嬿奪下金鐘視后，很意外以「希望我們每個人可以分享給身邊的人多一點溫暖和善意」當成結語，雖然奪金是一種肯定的光芒，但柯佳嬿不忘記鼓勵大家帶給身邊的人溫暖，讓彼此的心更靠近。

人生就是不停的相遇跟離別，我們說很高興認識你，然後再見，再見，江湖再見。

天下沒有不散的宴席，人生的種種關係就是不斷結束與開始，一旦到了要分別的時刻，千萬不要對離別太留戀，堅信有一天彼此還能在江湖相見。

我不需要別人來說我好不好，值不值得。我好不好，值不值得，我自己知道。

學會不要因為別人的點評而影響自己的情緒，好不好或是值不值得，都只有自己曉得，萬一因為他人的一句話改變了往後的規劃，真的會後悔。

我是向日葵，我不勉強開成玫瑰。

柯佳嬿曾說過，希望每個陳韻如都能被愛拯救，若你是向日葵，何必期望開成玫瑰，都應該好好喜歡自己的樣子，生長成最獨一無二的模樣。

人生充滿遺憾，也因此更美好。

生命中難免有錯過或是未完成的遺憾，但不可否認這些都是生命中的歷練，我們也會因為這些遺憾而豐富生命，因此更美好。

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