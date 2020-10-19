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「適度緊張」會激發潛能！專注和思考力大提升　比完全放鬆表現更優

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

不管在職場上或學習過程中，在面對重要場合時，一定會感到緊張，但這樣的反應並不一定是壞事，日本精神科名醫樺澤紫苑就指出，比起完全放鬆，適度的緊張反而能讓我們提高集中力及專注力，不管是面對考試、面試、簡報、發表、體育競賽等，都能發揮高超的表現。

▲適度緊張。（圖／商周提供）

大家一定都遇過在台上發表時，腦筋突然腦筋一片空白，說話語無倫次，前言不搭後語，或是因為緊張在考試時發揮失常，也可能在與人獨處時，一句話都說不出口，這時候就會覺得，要是能掌控緊張的情緒，人生一定會有所不同。

▲適度緊張。（圖／商周提供）

「緊張」不是阻力，而是助力

首先我們要認清「緊張」並不一定是阻力，找到造成緊張的原因並正視它，就能讓阻力變成助力，把緊張變成你的「最好夥伴」。比起完全不緊張，「適度緊張」更可以提升專注力和思考力，有利於快速解決問題，激發我們潛在的能力，提升職場和學習的表現。

▲適度緊張。（圖／商周提供）

只要切換心理，緊張就會消失

雖然接受了緊張未必是壞事，但還是要透過一些技巧避免過度慌亂，最簡單的就是切換自己心理的想法，從「我想要」改成「為了對方」，從「For Me」切換到「For You」，從「被注視」切換到「主動注視」，這樣就不會過度在意對方，才更能完整傳達自己的想法。心態有了改變，才能與緊張為友，讓你成為更好的自己！

▲適度緊張。（圖／商周提供）

▲適度緊張。（圖／商周提供）

★書名：適度緊張能力倍出：「緊張」不是阻力，而是助力！善用恰到好處的緊張，從此人生超常發揮
★作者：樺澤紫苑
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/10/08
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

緊張, 助力, 職場, 學習, 人生, 書摘
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