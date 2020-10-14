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「情緒性進食」導致爆肥！4招懶人包教妳輕鬆瘦10kg

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

現代社會職場競爭激烈，許多人承受巨大壓力，特別是所謂的「三明治世代」，就是25歲到64歲中、壯年族群，一方面要照顧上一代年邁長輩，又要照顧下一代子女，責任重大，隨之伴隨而來的壓力，也不容小覷。

根據美國梅約醫學中心資料顯示，壓力可能引起肌肉緊繃痠痛、疲憊、頭痛、胃痛、睡眠障礙等生理症狀，也會造成焦慮、躁動、做事失去動力、憂鬱、難過、沮喪等情緒反應。行為方面，可能會開始大量喝酒、抽菸、社交退縮，也有許多人會暴飲暴食或不吃不喝。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

暴飲暴食的行為，學理上被稱為「情緒性進食」，這是利用食物讓自己心情變好，長久下來會導致飲食失調，愈來愈胖，連帶著更加衝擊心理狀態。其實，面對壓力，首要找出壓力來源，並且正視它、處理它。以下4招紓壓懶人包，教你用正確的方法來釋放壓力。

規律運動：有效持續運動，一天幾分鐘就夠

許多人下班回家，可能會沒時間，或者是懶得跑去健身房，但其實在家也能做運動！現正流行「Tabata 間歇運動」只需要4分鐘便能爆汗！可在家中準備一張瑜珈墊，打開YouTube教學影片，簡單省時又能達到目標！

均衡飲食：少油多蔬菜，吃飽盡量多走走

上班族盡量不要中午叫外送，與同事揪一起出去走走吃午餐，午餐建議多攝取天然少調味的「原形食物」、蔬果類，盡量避免吃油炸、醃製物、加工食品。

若是真的忙到沒空非得叫外送，不如試試看很多店家都有推出的「低脂高纖外送便當」當午餐，下午也不會因為血糖快速上升而昏昏欲睡。

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

睡眠環境：別滑手機，睡前讓腦袋先「減速」

許多人會在睡前滑手機，不但容易一不小心就壓縮了睡眠時間，螢幕的亮光也容易影響視力甚至妨礙睡眠品質，造成生理時鐘混亂，隔天起床的時候精神更差。

試試看在床邊擺幾本雜誌或是書籍，滴入幾滴精油至芳香噴霧器、枕頭邊，放些輕鬆的音樂或使用冥想APP，閉上眼睛深呼吸不讓大腦不停運轉，為一整晚良好的睡眠做好準備，讓身心能好好休息。

紓壓環境：想住得舒服，要從眼睛與鼻子雙重著手 

家裡雜亂東西太多，也會造成心中煩悶，其實每天回家只要花10分鐘整理居家環境，定期將家裡不要的雜物丟掉，改放看了會開心的裝飾或小物，就能為自己的心情帶來很多正面影響！

除了家中視覺上的乾淨整潔，「氣味」也是從心理改變環境的一大功勞，在家中使用芳香噴霧器擴香精油，除了能幫助提升睡眠品質，也有效舒緩心情。

為日常生活加入兩滴精油，大大提升健康作息的品質

這些紓壓方法中，不管是運動、睡眠，或是日常生活，都能依照心情搭配合適的精油，例如野橘的香味能使心情愉悅，也十分能被大眾接受；綠薄荷及迷迭香的清新氣味，則具有淨化與提振的效益，適於幫助集中思緒並提供正面能量，還可以夠幫助舒緩身心、減少緊張、疲勞及壓力。

精油健康師Elaine指出，科學研究中也發現不論個體差異，香氣普遍具有影響心情的功效，在日常生活中使用像是薰衣草、古巴香脂、野橘、綠薄荷、迷迭香、橙花、木蘭花等精油或含有上述成分的複方精油，都是簡單進行改變環境氛圍，排除負面情緒的「懶人紓壓法」。

【推薦單品】

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲多特瑞推出各種精油。（圖／品牌提供）

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲bamford靜謐，250ml、售價2,900元。（圖／品牌提供）

▲多特瑞,保養,精油。（圖／品牌提供）

▲Elemental Herbology五行沐浴&身體按摩油。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

多特瑞, 保養, 精油, bamford, Elemental Herbology, 舒壓
fashion.net

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