今年必敗帥鞋加一！Supreme X Nike「魚骨鞋」白底紅勾帥爆

記者王則絲／台北報導

Supreme與Nike每一季的聯名都是各路潮人關注的話題，尤其是在鞋款合作上最令人期待，今年秋冬雙方聯乘決定再次以Nike極為經典的Air Max Plus鞋型作為改造畫布，共推出白底紅勾、黑紅、綠橘三款配色，跳色漸層設計強調前衛感，實穿照與發售日期陸續出爐，已然成為今年必搶潮鞋之一。

▲Supreme X Nike Air Max Plus三款新配色。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）



Nike Air Max Plus鞋型最早於1998年問世，二十幾年來持續販售，曾推出過數不清的配色，但這次與Supreme合作設計的新色著實難得，高調搶眼到不行。

▲黑紅、綠橘配色超搶眼，且網友們反應相當熱烈。（圖／翻攝自IG@supremenewyork）



Supreme X Nike Air Max Plus鞋款共推出三款配色，包括黑底搭配紅、粉漸層，黃色Swoosh勾勾；草綠色底則是搭配橘色、藍色漸層，以及黑色的Swoosh勾勾，大膽的色彩沿著Air Max Plus鞋款最經典的彎曲魚骨紋路延伸，製造出如同火焰的亮眼效果。

▲黑紅與綠橘配色將於10月15日正式開賣。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）



不過比起高調的配色，相信許多人依然更愛素面百搭的白色款式，本次推出的聯名鞋款當中也包含了白底紅勾的經典配色，Supreme的識別性LOGO則是縫製於鞋舌上，預計會成為最搶手的款式。官方近日宣布「Supreme X Nike Air Max Plus」系列鞋款黑紅與綠橘配色將於10月15日於歐美各門市與官網上市，17日時日本也將接著開賣，不過白色款式則需等到11月才發售，價格方面有待公布。

▲白色款式則需等到11月。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）



而早先於秋冬大秀上亮相的Sacai X Nike Vaporwaffle 聯乘鞋款，近期首波四款新配色終於釋出上市日期，總共推出藍紅、黑白、黃綠與紫綠等四種配色，據悉本系列將會在11月6日正式開賣，定價預計為180美元。

在 Instagram 查看這則貼文 PY_RATES™️（@py_rates_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 12 日 下午 12:49 張貼

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