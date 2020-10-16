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台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝台北凱撒餐飲美饌FB

自助餐式吃到飽是跟家人、朋友聚餐的好選擇，不管是西式、日式、中式都可以一次掌握，吃到來自各國的美饌，像是位於台北車站附近的凱撒大飯店Checkers餐廳，CP值就超級高，平假日下午餐吃到飽只要475元、連500元都不到，就可以海吃一頓。選擇下午茶吃到飽，根本可以忽略中餐、跳過晚餐，相當划算。

▲Checkers,凱撒大飯店,吃到飽,。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB） 

▲台北凱撒大飯店Checkers平假日下午餐吃到飽，原價638元，特價475元。點我購買。

以西式棋盤設計的Checkers，空間寬敞大器，拿餐點的動線也方便快速，想要大吃一頓首先挑對好位子，節省走動時間，冷盤區與壽司區相隔，滿滿的花壽司、豆皮壽司、豪華綜合壽司可以挑選，還有各式涼拌鱈魚肝、日式蕎麥麵、歐式冷肉盤等等。

 ▲Checkers,凱撒大飯店,吃到飽,。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB）

▲Checkers擁有多種熟食可以選擇。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB）

主廚最推薦的厲害餐點，是酸菜白肉鍋，酸甜的口感讓人吃過就難以忘懷，可以自己煮肉片，想吃多少就吃多少，另外還有現沖牛肉湯、香料豬頸烤肉、烤秋刀魚、烤鯖魚、蒜味蒸魚片、煙燻鴨肉等等，光是肉類就有很多種選擇，絕對是食肉派最好選擇。

▲Checkers,凱撒大飯店,吃到飽,。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB） 

▲Checkers也提供多種沙拉蔬食。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB）

甜點有各種蛋糕、慕斯，喜歡清爽口味或綿密濃郁通通有，加上哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，吃個幾球就非常划算，而且口味也非常多元，可以按照自己的口味挑選。

▲Checkers,凱撒大飯店,吃到飽,。（圖／台北凱撒餐飲美饌FB） 

▲台北凱撒大飯店Checkers平假日下午餐吃到飽，原價638元，特價475元。點我購買。

「Her和她」推出台北凱撒大飯店「Checkers」平假日下午餐吃到飽的電子票券，原價638元、特價475元，不到500元的價格超級划算，是家人朋友聚餐的好選擇，找一天吃一頓，享受輕鬆的午后，多麼開心爽快。

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關鍵字：

Checkers, 凱撒大飯店, 下午茶, 吃到飽, 莫凡彼, Her, Her和她
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