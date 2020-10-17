fb ig video ETtoday search mobile

潤娥大推！雅詩蘭黛原生露下殺5.6折　網讚：保濕Q彈、用5年沒變心

>

▲Her雅詩蘭黛原生露。（圖／翻攝雅詩蘭黛IG、Her）

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元、特價2178元，點我購買。

記者李薇／綜合報導

許多人提到雅詩蘭黛都會想到小棕瓶，其實旗下還有一瓶「微分子肌底原生露」也非常好用，使用後能感受到毛孔明顯地縮小，肌膚看起來更加細緻，韓星潤娥也是愛用者。有網友透露，一用就是5年沒換保養品，過程中已經用完無數罐原生露，可見它真的有感有效。

 ▲雅詩蘭黛,原生露,保養,精華水。（圖／esteelauderkr IG）

▲雅詩蘭黛,原生露,保養,精華水。（圖／esteelauderkr IG）

▲潤娥也愛用的原生露。（圖／esteelauderkr IG）

「微分子肌底原生露」是雅詩蘭黛的保養「年輕金三角」其中一環，透明的質地是精華液型的化妝水，含有首創「微分子精準高滲透科技」，可以為肌膚注入層層滲透直達肌底保濕力，並加入耗時30年研究專利級「微物發酵科技」，以尖端發酵科技萃取活性99.5%的益生菌增強肌膚角質層，高效滋潤賦活肌膚同使提升肌膚免疫力。

▲雅詩蘭黛,原生露,保養,精華水。（圖／esteelauderkr IG） 

▲雅詩蘭黛年輕金三角保養品，包括小棕瓶、微分子肌底原生露、年輕機密無敵霜。（圖／esteelauderkr IG）

有滿滿的科技以及研究背景，更受到很多粉絲的歡迎，有人一用就長達5年都沒有更換，因為實在很有感，尤其是在對抗毛孔這塊，更是能展現出肌膚的細緻度，當然立刻就受到青睞。

盤點網路評價，大部分的人都覺得「毛孔改善很多耶！我自己也有用原生露，也蠻有感的，保濕度也很好，肌膚有變得穩定跟Q彈」、「我用化妝棉上覺得很有效！真的毛孔有變細」、「我膚況不穩定的時候，會狠心用化妝棉濕敷，隔天就好蠻多的」。

 ▲Her雅詩蘭黛原生露。（圖／翻攝雅詩蘭黛IG、Her）

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元、特價2178元，點我購買。

「Her和她」推出雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元、特價2178元，最近正是秋冬換季，保濕版對於肌膚可以提供恰到好處的滋潤度，重現年輕細緻的肌膚狀態，上妝也會更加服貼。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

雅詩蘭黛, 原生露, 微分子肌底原生露, 潤娥, Her, Her和她
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐

「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

「憑著對你的喜歡撐過了一天」《青春紀錄》8句台詞道盡粉絲心聲

《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

Kiehl’s開快閃「柑仔店」！玩巨型套圈圈送明星商品，控肉起士刈包超欠吃 擺脫備胎命運！分手挽回必懂的「3技巧」，守住底線很重要 星巴克限定2天「第二杯半價」　做一件事就能拿優惠 想瘦腰、減小腹先記好7個小秘訣！雞肉取代豬肉、維持坐姿都有效 iOS14更新後必載APP！餵怪獸吃發票　連Chrome離線小恐龍也可以玩 3招改善睡眠品質避免「壓力肥」！試試每天散步30分鐘 余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面