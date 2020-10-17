潤娥大推！雅詩蘭黛原生露下殺5.6折　網讚：保濕Q彈、用5年沒變心

▲雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元、特價2178元，點我購買。

記者李薇／綜合報導

許多人提到雅詩蘭黛都會想到小棕瓶，其實旗下還有一瓶「微分子肌底原生露」也非常好用，使用後能感受到毛孔明顯地縮小，肌膚看起來更加細緻，韓星潤娥也是愛用者。有網友透露，一用就是5年沒換保養品，過程中已經用完無數罐原生露，可見它真的有感有效。

▲潤娥也愛用的原生露。（圖／esteelauderkr IG）



「微分子肌底原生露」是雅詩蘭黛的保養「年輕金三角」其中一環，透明的質地是精華液型的化妝水，含有首創「微分子精準高滲透科技」，可以為肌膚注入層層滲透直達肌底保濕力，並加入耗時30年研究專利級「微物發酵科技」，以尖端發酵科技萃取活性99.5%的益生菌增強肌膚角質層，高效滋潤賦活肌膚同使提升肌膚免疫力。

▲雅詩蘭黛年輕金三角保養品，包括小棕瓶、微分子肌底原生露、年輕機密無敵霜。（圖／esteelauderkr IG）



有滿滿的科技以及研究背景，更受到很多粉絲的歡迎，有人一用就長達5年都沒有更換，因為實在很有感，尤其是在對抗毛孔這塊，更是能展現出肌膚的細緻度，當然立刻就受到青睞。

盤點網路評價，大部分的人都覺得「毛孔改善很多耶！我自己也有用原生露，也蠻有感的，保濕度也很好，肌膚有變得穩定跟Q彈」、「我用化妝棉上覺得很有效！真的毛孔有變細」、「我膚況不穩定的時候，會狠心用化妝棉濕敷，隔天就好蠻多的」。

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「Her和她」推出雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml，原價3850元、特價2178元，最近正是秋冬換季，保濕版對於肌膚可以提供恰到好處的滋潤度，重現年輕細緻的肌膚狀態，上妝也會更加服貼。