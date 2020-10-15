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氣炸鍋能當炒鍋用　特福「胖福鍋」上市，現買省5千元

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▲氣炸鍋,家電,廚電。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供）

▲特福在台推出旗下氣炸鍋產品。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年周年慶賣翻天的氣炸鍋又有新貨，居家品牌特福近期在台上市旗下氣炸鍋產品Actifry，主打「拌炒螺旋槳」設計，強調料理食物時不需翻面，把菜加進去自動拌炒，兼具炒鍋的功能，不需自行翻面，另搭配透明上蓋可直接看到食材烹煮狀況，連開蓋都省了，但尺寸當然也是很「福胖」，端看消費者的使用選擇。

氣炸鍋去年在台熱銷，成為廚電話題商品，包括飛利浦、台廠鍋寶與南韓OZEN都有產品，今年特福也推「Tefal法國特福氣炸鍋Actifry」搶市，主打法國生產製造，而內建「拌炒螺旋槳」功能，讓消費者在料理時不用自行翻面，另還有網架設計能讓熱對流更加均勻。

▲氣炸鍋,家電,廚電。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供）

此外，內鍋擁有25公分大容量，形狀為寬圓型的深煎鍋，強調2隻全雞不用切塊也放得下，一次做6人份料理也OK，內含9種料理行程，包括炸薯條、烤全雞、炒飯、鹹酥蝦、三杯雞、烘焙蛋糕等料理，只要按一個鍵即可烹煮，鍋蓋採用透明設計，也能隨時監控食材狀態。

▲氣炸鍋,家電,廚電。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供）

▲氣炸鍋,家電,廚電。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供）

針對鍋具清潔，該款氣炸鍋包括上蓋、內鍋和拌炒螺旋槳皆可拆下來清洗，並適用於洗碗機，機身推出「舞滋芭蕾白」和「動滋旋風黑」2色，在台售價10,900元。另推出包含酥炸籃和烘烤杯的全配組合，原價14,880元，上市特價8,990元，省下5,890元。

南韓家電品牌OZEN銷售的A-BOT自動翻炒氣炸爐，內部有雙層設計，可一次烹煮2道菜色，透明觀察窗也可以隨時確認食材情況，不沾塗層內鍋，搭配黃金三角旋轉軸心，也可提供類似「拌炒」的功能，食材放在上面可持續自動翻炒，容量為10公升。

▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

▲美型氣炸鍋。（圖／各品牌提供）

而在台耕耘已久的飛利浦氣炸鍋，今年則主打安心裝置，包括獨家過熱警示系統、自動斷電設計，並全機經600小時、200度高溫空燒測試，確保機體耐高溫，機身不變形。

▲氣炸鍋,家電,廚電。（圖／特福、飛利浦、OZEN提供）

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關鍵字：

氣炸鍋, 特福, 飛利浦, 週年慶, 周年慶
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