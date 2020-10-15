終於找到了！南韓歐巴身上就是這個香味　噴上立刻很有時尚範

記者李薇／綜合報導 圖／lush_ausnz IG、lushgreatgeorgest IG、品牌提供

香水是一段記憶，也是代表一個人的個性，擁有自己專屬的香味，可以讓人對你更有印象，也會覺得你是一個重視質感生活的人，所以選對的香味，對男性來說非常重要，《ET FASHION》就盤點3款厲害的香水，身為男性一定要擁有。





1.LUSH Dirty香水

LUSH旗下的Dirty香水可以說是南韓男性人人都有的一款香調，帶有一點性感的氣息，可以展現出男性狂野、浪漫的味道，這個香味不但男性可以用，女性使用起來也非常的有韓味，苦薄荷、龍蒿精油、百里香，讓人覺得相當舒適的香氣。

2.CLAUS PORTO：AGUA GERANIUM 文明的野性／紅洋葵

優雅的生活步調，抹去紛擾的歷史足跡，柔而剛毅的精神，象徵著里斯本的氣息，透過佛手柑、天竺葵、玫瑰、廣藿香、零陵香豆、麝香，展現出時間優雅的步調，彷彿不曾前進，過往的足跡，引領現代思維的方向，壯麗的紅頂街道，埋藏熱情的熱帶花園，柔軟而剛強，里斯本精神。

3.FLORAÏKU IN THE DARK 星夢煙花

宛如出自秘藏的焚香寶盒：那氤氳的乳香與廣藿香煙波中嫣然出世的一朵玫瑰。瓶身的黑，是精巧銷魂的盤香燃滅的灰。勁爽竄動的胡椒薄荷與柑橘糾纏繾綣，從瓶中恣意地騰空揮灑，幻化為輕盈絢爛的五彩泡泡，歡欣地自瓶口飄然釋出。