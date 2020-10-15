愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

▲petit h展台北站開始了！（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）petit h展覽在台北開幕了！petit h工坊在2010年創立，專門將愛馬仕各部門用不到的材料拿來，重新思考發揮創意，成就出一件件有趣作品。

傢俱、生活用品佔了很大部分，飾品、配件，甚至玩具也一應俱全，各式你想得到、想不到的商品通通有，將愛馬仕的匠心與玩心發揮得淋漓盡致，快看看有哪些亮點，11月1日前，一定要去一探究竟，欣賞平常只在巴黎左岸店常駐的超可愛系列。

▲petit h展覽在愛馬仕BELLAVITA旗艦店舉辦。

彈珠

在籌劃展覽之時，台灣愛馬仕團隊便向顧客們募集舊玻璃瓶，收了上千支瓶子，重新融製成一顆顆乒乓球大小的「彈珠」，成為貫穿展場的重要角色。

▲愛馬仕petit h彈珠互動裝置，位在BELLAVITA中庭。（圖／記者林明瑋攝）

還沒踏進BELLAVITA，就可以從愛馬仕對外的櫥窗看見彈珠在軌道中滾動，走到中庭，擺設了一個大型的互動裝置，歡迎大家動手旋轉手把，讓彈珠在運用工坊中會用到的尺、皮革、棉線等素材設計成的機關中進出，還可以拍照打卡、上傳印出照片。

既是貫穿展覽的要角，到了二樓愛馬仕店內的展區，也能看見彈珠與軌道。從玻璃瓶到彈珠，再到軌道上自在遊走，這些裝置，完全呈現petit h以材料為優先的精神。

▲以玻璃瓶重製的彈珠，是貫穿展場的重要角色。

台灣限定

為了這次的巡迴展，petit h設計了多樣台灣獨家商品，首先會被吸引的，是台灣黑熊懶骨頭，一大一小，像媽媽與孩子，兩隻擺在一起、隔著小屏風，好像在說悄悄話，軟萌可愛的模樣讓人好想收藏。

此外，外型像懶骨頭的鏡子，顛覆一般認為鏡子就是硬硬、扁扁的印象，馬術障礙賽跳竿造型的長凳，不但每根跳竿都能拆卸，兩側還有抽屜，實用性夠強，水磨石矮凳運用石頭與五金磨平打造，還有兩面不同圖案的提包外套，鮮明的圖案好吸睛。

▲台北站獨家商品「台灣黑熊懶骨頭」，一大一小好可愛，單隻2,165,300元起。







▲馬鞍造型單人椅812,000元起，台北站獨家商品：障礙賽跳桿造型長凳2,173,200元起、水磨石矮桌1,263,100元起（依商品實際材質而定）。



▲petit h台北站獨家商品「提包外套」，24,900元起（依商品實際材質而定）。

居家

黑色山羊吧台，是展區裡一眼看見的大型作品，靈感來自摺紙，倚著它小酌多麽愜意，以5顆地球儀加皮革檯面製程的圓桌、可旋轉的水磨石圓形桌面，還有靈感來自鋪克牌的床頭櫃與七斗櫃，都很搶眼，順帶一提，為什麼是「七斗」櫃，因為一周有7天，一天一個抽屜剛剛好，概念超可愛。

▲山羊吧台靈感來自摺紙藝術，5,015,100元起。





▲5顆地球儀與皮革桌面組成的矮桌，桌面可以旋轉。





▲蘑菇懶骨頭，518,800元起。





▲從撲克牌得來靈感的床頭櫃與七斗櫃。（圖／記者林明瑋攝）

小型的擺設、家飾也很多元，石頭與皮革結合的門擋、陶瓷信箱、以鋁合金與小公牛皮打造的邊桌等等，都既實用又讓人會心一笑，生活不要一陳不變，樂趣藏在細節裡，petit h教給大家的不只換位思考，還有更多哲理。

▲石頭與皮革結合的門擋。（圖／記者林明瑋攝）





▲名為Ginger的小豬擺飾。





▲pitit h製作了聖誕節薑餅人吊飾。（圖／記者林明瑋攝）







▲剖開的茶壺，用來收納小碗。

時裝配件

絲巾、皮革都是靈活運用的絕佳材料，3個分開販售但拼在一起變成連貫圖案的名片夾、外觀是素色但一打開有皮革拼接如山景的皮夾，還有裝飾在球鞋鞋帶上的小熊與猴子等，都非常有特色。

絲巾可以變身成項鍊、手環等飾品，甚至連聖路易水晶燈上的水晶，都能改造成項鍊，服裝的設計也與一般不同，穿法更多元化。

▲pitit h包款設計很有特色。（圖／記者林明瑋攝）



▲皮革、絲巾，都能成為飾品。（圖／記者林明瑋攝）

▲披毯成了斗篷。

玩具

除了毽子、跳繩可以活動筋骨，還設計出各種遊戲鬥智或打發時間、療癒心靈，例如單人跳棋、費納奇鏡等，連凱莉包的鎖頭都變成蛇梯棋的棋子，讓人越玩越起勁。

▲費納奇鏡能呈現動畫效果，蛇梯棋的棋子是凱莉鎖頭。（圖／記者林明瑋攝）



▲小牛皮跳繩24,900元起、金字塔造型單人跳棋428,600元起，價格皆依商品實際材質而定。

petit h展覽

地點：愛馬仕BELLAVITA旗艦店

時間：2020年10月16日至11月1日