fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

>

▲petit h展台北站開始了！（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）petit h展覽在台北開幕了！petit h工坊在2010年創立，專門將愛馬仕各部門用不到的材料拿來，重新思考發揮創意，成就出一件件有趣作品。

傢俱、生活用品佔了很大部分，飾品、配件，甚至玩具也一應俱全，各式你想得到、想不到的商品通通有，將愛馬仕的匠心與玩心發揮得淋漓盡致，快看看有哪些亮點，11月1日前，一定要去一探究竟，欣賞平常只在巴黎左岸店常駐的超可愛系列。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲petit h展覽在愛馬仕BELLAVITA旗艦店舉辦。

彈珠
在籌劃展覽之時，台灣愛馬仕團隊便向顧客們募集舊玻璃瓶，收了上千支瓶子，重新融製成一顆顆乒乓球大小的「彈珠」，成為貫穿展場的重要角色。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕petit h彈珠互動裝置，位在BELLAVITA中庭。（圖／記者林明瑋攝）

還沒踏進BELLAVITA，就可以從愛馬仕對外的櫥窗看見彈珠在軌道中滾動，走到中庭，擺設了一個大型的互動裝置，歡迎大家動手旋轉手把，讓彈珠在運用工坊中會用到的尺、皮革、棉線等素材設計成的機關中進出，還可以拍照打卡、上傳印出照片。

既是貫穿展覽的要角，到了二樓愛馬仕店內的展區，也能看見彈珠與軌道。從玻璃瓶到彈珠，再到軌道上自在遊走，這些裝置，完全呈現petit h以材料為優先的精神。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲以玻璃瓶重製的彈珠，是貫穿展場的重要角色。

台灣限定
為了這次的巡迴展，petit h設計了多樣台灣獨家商品，首先會被吸引的，是台灣黑熊懶骨頭，一大一小，像媽媽與孩子，兩隻擺在一起、隔著小屏風，好像在說悄悄話，軟萌可愛的模樣讓人好想收藏。

此外，外型像懶骨頭的鏡子，顛覆一般認為鏡子就是硬硬、扁扁的印象，馬術障礙賽跳竿造型的長凳，不但每根跳竿都能拆卸，兩側還有抽屜，實用性夠強，水磨石矮凳運用石頭與五金磨平打造，還有兩面不同圖案的提包外套，鮮明的圖案好吸睛。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲台北站獨家商品「台灣黑熊懶骨頭」，一大一小好可愛，單隻2,165,300元起。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）


▲馬鞍造型單人椅812,000元起，台北站獨家商品：障礙賽跳桿造型長凳2,173,200元起、水磨石矮桌1,263,100元起（依商品實際材質而定）。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲petit h台北站獨家商品「提包外套」，24,900元起（依商品實際材質而定）。

居家
黑色山羊吧台，是展區裡一眼看見的大型作品，靈感來自摺紙，倚著它小酌多麽愜意，以5顆地球儀加皮革檯面製程的圓桌、可旋轉的水磨石圓形桌面，還有靈感來自鋪克牌的床頭櫃與七斗櫃，都很搶眼，順帶一提，為什麼是「七斗」櫃，因為一周有7天，一天一個抽屜剛剛好，概念超可愛。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲山羊吧台靈感來自摺紙藝術，5,015,100元起。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲5顆地球儀與皮革桌面組成的矮桌，桌面可以旋轉。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲蘑菇懶骨頭，518,800元起。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲從撲克牌得來靈感的床頭櫃與七斗櫃。（圖／記者林明瑋攝）

小型的擺設、家飾也很多元，石頭與皮革結合的門擋、陶瓷信箱、以鋁合金與小公牛皮打造的邊桌等等，都既實用又讓人會心一笑，生活不要一陳不變，樂趣藏在細節裡，petit h教給大家的不只換位思考，還有更多哲理。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲石頭與皮革結合的門擋。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲名為Ginger的小豬擺飾。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲pitit h製作了聖誕節薑餅人吊飾。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲剖開的茶壺，用來收納小碗。

時裝配件
絲巾、皮革都是靈活運用的絕佳材料，3個分開販售但拼在一起變成連貫圖案的名片夾、外觀是素色但一打開有皮革拼接如山景的皮夾，還有裝飾在球鞋鞋帶上的小熊與猴子等，都非常有特色。

絲巾可以變身成項鍊、手環等飾品，甚至連聖路易水晶燈上的水晶，都能改造成項鍊，服裝的設計也與一般不同，穿法更多元化。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲pitit h包款設計很有特色。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）
▲皮革、絲巾，都能成為飾品。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲披毯成了斗篷。

玩具
除了毽子、跳繩可以活動筋骨，還設計出各種遊戲鬥智或打發時間、療癒心靈，例如單人跳棋、費納奇鏡等，連凱莉包的鎖頭都變成蛇梯棋的棋子，讓人越玩越起勁。

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲費納奇鏡能呈現動畫效果，蛇梯棋的棋子是凱莉鎖頭。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／記者林明瑋攝）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕HERMES petit h。（圖／品牌提供）
▲小牛皮跳繩24,900元起、金字塔造型單人跳棋428,600元起，價格皆依商品實際材質而定。

petit h展覽
地點：愛馬仕BELLAVITA旗艦店
時間：2020年10月16日至11月1日

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, petit h
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

林韋君踏入瑜伽圈做自己！不為四十歲而受限　擺脫角色定型的迷惘

余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥　網刷一排「扛得住」新系列繼續帥

「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送 大廳有主機板、地毯是光纖　住新竹喜來登加碼隱藏景點玩兩天 全智賢穿「白色緊身褲」雙腿依然細爆　超輕鬆駕馭常人災難單品 Seiko 16邊形黑金錶致敬創辦人　錶背重現老商標 戀愛成癮「單身活不了」星座Top 3 ！射手果然上榜、冠軍是討好型人格 6星座交往前後「差超多」！天秤回家變硬漢、雙魚是生活白痴 做好4件事讓你跟「唇周暗沈」說再見！枕頭、飲食竟然都有關

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面