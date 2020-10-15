「始祖級神仙水」超潮限量版週慶搶先登場　還有訂製絲巾免費送

▲SK-II青春露最新限量版於週年慶期間搶先登場，還有限量絲巾免費送。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

熱賣超過40年的SK-II青春露堪稱「始祖級神仙水」，是許多保養控手邊必備的神級保養品，不少青春露鐵粉們更以收集限量版包裝青春露為樂。為歡慶眾多年末佳節的到來，SK-II推出全新「青春露街頭藝術限量版」，以街頭藝術為設計靈感的限量包裝，將於周慶期間提前亮相上市，更棒的是買就送與限量版瓶身相對應的訂製絲巾，不管自用、送禮都超時髦。

▲SK-II 青春露街頭藝術限量版，NT$6,250。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



將於10/21全台上市的全新「SK-II青春露街頭藝術限量版」以街頭藝術常見的塗鴉、插畫等元素，打造黑色、紅色、黃色3款潮味滿點的限量包裝，讓青春露不僅是保養品，更是引領街頭藝術潮流的最佳指標，是時尚潮流迷必收的驚喜限量瓶。呼應現正如火如荼進行的百貨週年慶檔期，將於10/15驚喜登場，且配合週慶期間特價每瓶NT$5,625。

▲每一款街頭藝術限量版都有專屬的限量版絲巾Furoshiki。（圖／記者張毓容攝）

▲第四款隱藏版絲巾只在路面快閃店可獲得。（圖／記者張毓容攝）

此外，SK-II更結合日本傳統禮品包裝工藝，打造街頭藝術限量版絲巾Furoshiki，是可重複使用的多用途贈禮選擇，可從贈禮包裝變為時尚包款使用，也可繫於包上、頸部化身時尚裝飾品。只要買一瓶街頭藝術限量版青春露，就能免費獲得相對應的限量絲巾，其中還有一款隱藏版限量絲巾只在快閃店能獲得。

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，3.5ml*3，NT$2,050。（圖／品牌提供，以下同）



除了青春露推出限量瓶身，擁有持久顯色的完美色調與優雅的絲絨霧光質地、被譽為「人生不能沒有的完美唇彩」的Giorgio Armani奢華絲絨訂製唇萃，也特別集結全球熱賣色號於週年慶期間推出兩組限量「精巧珍藏組」，對於選色障礙的美妝控來說超值得收。

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，#400+#401+#405。



其中包含一擦氣勢全開的亞曼尼經典時尚紅「#400亞曼尼訂製服」、超顯白的焦糖南瓜色「#401亮紅高跟鞋」及最襯亞洲人膚色的紅棕調番茄色「#405緋紅禮帽」等3大經典色的珍藏組，在母親節上市便銷售一空，在粉絲強烈敲碗下於周慶再度回歸。

▲Giorgio Armani 奢華絲絨訂製唇萃 精巧珍藏組，#200+#405+#501。

另外，最受IG網紅喜愛、韓國熱賣斷貨的氣質楓紅色「#200楓紅貝蕾帽」、人人必備顯白番茄色的「#405緋紅禮帽」和一擦仙氣飆升的溫柔豆沙裸粉色「#501粉紅蕾絲」也同步推出輕巧好攜帶且質感極佳的全新迷你珍藏版，被網友狂讚是2020必收的時尚單品。

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