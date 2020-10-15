余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

▲余文樂花3個星期從82公斤減重至77公斤。（圖／翻攝lok666 IG）

記者陳雅韻／台北報導

余文樂近期花3周從82公斤減重至77公斤，po出在健身房的照片直喊「盡力了」，除了精壯手臂吸睛，他另外分享一只勞力士（Rolex）金錶也釣出一票明星好友按讚，他寫下「喜歡舊的感覺」，讓周杰倫留言說：「你以後買東西，我先用舊了再給你。」其實這款金勞大有來台，國際拍賣行富藝斯（PHILLIPS）11月日內瓦名錶專拍將拍賣同款錶，估價約600,000瑞士法郎起，相當於台幣約18,870,000元起！

▲余文樂po出錶迷心中的夢幻款--勞力士John Player Special面盤腕錶。（圖／翻攝lok666 IG）



對於周杰倫先戴舊再還余文樂的俏皮留言，他回「我直接買舊的就好了」，舊的錶其實大有來頭，勞力士配有保羅紐曼（Paul Newman）面盤的Daytona腕錶向來深受勞迷追捧，且此款是數量極少的型號6241「John Player Special」14K金腕錶，有此特殊暱稱，是因為罕見的黑金配色，與蓮花一級方程式車隊的黑金配色一致而得名。

▲富藝斯將於11月日內瓦名錶拍賣會，拍賣勞力士型號6241 John Player Special 14K金腕錶，估價約18,870,000元起。



不少人認為收藏勞力士就是「玩面盤」，且富藝斯將於11月6日至7日於富藝斯「名錶薈萃—日內瓦XII」上拍的型號6241錶款狀況極佳，身價因此不凡，估價從18,870,000元起標，預料有機會創新高價。

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