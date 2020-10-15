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凱特王妃最愛髮梳來台　同場加映「越梳越亮」3步驟

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▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲凱特王妃愛梳不貴，千元有找。（圖／翻攝自IG/kensingtonroyal、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

凱特王妃私下最愛的Tangle Angel天使梳正式來台，該品牌是由凱特王妃御用的髮型設計師Richard Ward，根據自身20多年美髮經驗所研發打造。精心設計的專利梳距，梳理頭髮時能避免秀髮纏繞打結；獨特防靜電設計，使梳理過後秀髮更加柔順動人。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

品牌創始人Richard Ward除了是凱特王妃御用外，他更是上百位明星與政要爭相指名合作的王牌，Tangle Angel天使梳擁有不少名人愛用者，如名媛金卡達珊、女星陳喬恩等人，都曾在社群上面秀出天使梳的愛用照片。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

▲Tangle Angel 霧面柔感天使梳，720元。

梳齒排列經過科學計算，更能有效梳開打結髮絲，並減低秀髮拉扯斷裂的情況。波浪型的軟梳齒設計，長短梳齒相間排列，可達到頭皮按摩SPA的效果，有效緩解頭部疲勞。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

此外一體成型的防水設計，乾濕法兩用，適合於淋浴時按摩頭皮使用。另外更有兩種握法，將手掌握在心型梳背上，梳力小，適合髮量少的中短髮，握在手柄上，梳力大，適合髮量多的長捲髮。

梳髮除了能夠整理造型，更能梳出一頭健康頭皮。凱鈞老師也為大家示範三個簡單步驟，現在趕快學起來。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

1.順梳

從髮際線往後帶，將秀髮順著毛流梳鬆，秀髮毛鱗片梳整完成後，秀髮就會閃閃動人。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

2.逆梳

將頭部往前傾倒，讓頭髮自然往前垂墜，以逆梳手法從後腦勺梳理至前額部位，讓髮根更加蓬鬆豐盈，整體髮型也能更加立體有型。

▲▼凱特王妃「最愛髮梳」正式登台 。（圖／品牌提供）

3.旋轉按壓

以「心型握法」抓取天使梳的翅膀造型，以按壓搭配旋轉的手法，區塊性地刺激頭皮穴位，讓頭部徹底舒緩放鬆，促進頭皮血液循環，讓頭皮與頭髮都更加健康。

►►明星髮梳看更多

▲▼盤點明星髮梳。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 隨行按摩梳，780元。

聰明的梳針排列設計，橫梳時可牢牢抓緊頭髮，讓吹風造型更好上手，直梳時可輕鬆化解糾結，避免拉扯造成髮絲受損。彈力氣墊讓按摩頭皮時觸感更柔軟，舒服得像在做頭皮SPA。

▲▼盤點明星髮梳。（圖／品牌提供）

▲Christophe Robin 奢華訂製馭柔大板梳，3,600元。

以天然原木製成，搭配100%天然豬鬃毛，幫助梳理髮絲糾結，打造柔順亮麗的完美髮型，很推薦長髮女生使用。

▲▼盤點明星髮梳。（圖／品牌提供）

▲JANEKE 純櫸木按摩板梳(攜帶版)，1,300元。

圓頭的純櫸木髮針除了百分百防靜電，在梳理頭髮時同時按摩頭部重要穴道，疏通經絡、活血化淤。用腦過度而感覺疲倦時使用，可有放鬆舒緩及提振精神的效果。


 

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關鍵字：

凱特王妃, 梳子, 髮梳, 頭皮, 健康
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