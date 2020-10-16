皮膚科醫師給30歲後的5個護膚建議：小心荷爾蒙引發的爆痘期

▲護膚方式不能一成不變，要因應肌膚狀態變化來調整。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@hongsuzu）

編輯／Amanda

應該不少人都聽人說過「30歲前後差很多」的說法，從身體機能變差、代謝變慢容易發胖到肌膚狀態都開始與20＋時期有差別，皮膚科醫師也表示，30歲後代謝下降，肌膚表皮層更新緩慢，以前年輕時的愛用的護膚品、保養方式不再行得通。美國知名皮膚科醫師Dr. Dray就針對30＋以上的肌膚保養給出5個小建議，想維持肌膚好狀態就快學起來。

1.可開始用A醇保養品



維生素A醇是專業皮膚科醫師公認的有效抗衰老成分，已有許多研究證明A醇有助於肌膚細胞再生，可幫助膠原蛋白增生，還能更新老化的暗沈角質層，有效改善皺紋、暗沈，恢復肌膚彈性，建議30歲後可以考慮開始使用A醇類保養品。

▲規律作息和健康飲食習慣能幫助減少因荷爾蒙波動而爆痘的情況發生。（圖／翻攝IG@haeny_gram）

2.健康生活習慣減少荷爾蒙痘



在30歲左右的階段，有部分人會因荷爾蒙分泌變化導致出現一些痤瘡痘痘問題，比如因為壓力導致肌膚出油量變多、攝取過多甜食或是生理期前後、孕期中因荷爾蒙波動而出現爆痘的情況。

平時最好要控制精緻糖分的攝取，像是含糖飲料、蛋糕甜食等高糖分食品盡量少吃，多吃蔬菜水果等抗氧化食物，且可多培養興趣，適時調解心情、紓解壓力，盡量維持健康規律生活習慣等都有助於避免因荷爾蒙因素爆痘的情況發生。

3.用果酸幫助角質代謝

兒童的肌膚約14天更新一次，當年齡來到30歲則平均28天更新一次，而肌膚表皮層代謝變慢會開始堆積，就容易出現暗沉發黃等現象。可使用AHA果酸類的保養品來幫助加速肌膚代謝，讓肌膚更透亮有光澤，且果酸還有助於提高皮膚含水量，若是油皮人或痘痘肌，則可使用含有水楊酸成分的乳液或乳霜。

▲年紀越大肌膚鎖水力越差，30＋後保濕一定要做好。（圖／翻攝IG@ahc.official）

4.一定要做好保濕補水



隨著年紀增長，皮膚中的玻尿酸含量會越來越少，肌膚的鎖水保濕能力下降，這也是為何有些人20歲時大油皮，但30歲、40歲後卻變成中性肌或乾性肌的原因。所以30歲後一定要加強保濕補水動作，可適度使用果酸類產品，搭配玻尿酸精華液、安瓶或面膜增強肌膚含水量，且保濕乳液、乳霜也不能忽略。

5.勁量使用溫和的護膚和清潔產品



可能原本20幾歲時使用沒有過敏狀況的保養品，到30歲後用突然就變得很刺激、用起來不舒服，這是因為到了30歲，肌膚屏障變薄、角質更新變慢，皮膚變得更敏感了。建議更換更溫和的清潔產品和保養品，且依照肌膚出油狀況，白天可用清水洗臉即可。

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