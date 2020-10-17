大學生請進！公館商圈美食TOP10　南洋、港式料理通通有

大學生請進！學校周邊的TOP10美食不能不知道，去公館夜市不用煩惱要吃什麼啦！

TOP 10／好想吃冰 (日式冰店、飲料點心、蔬食)

日式刨冰專賣

自帶喜感的圓圓日式刨冰，一上桌不小心就會拍照到冰融化啦！每種口味都有隱藏在冰裡的內餡，搭配白玉就很滿足！除了冰品也有販售蔬食的熱食與日式點心，冬天吃冰不怕冷吱吱！

▲（圖／美食客雋岳吃貨人生提供)

TOP 9／初牛炭火直燒丼飯專賣店

肉肉控的首選

初牛不只有整碗滿滿肉的丼飯，還有可以自己動手烤的牛舌定食！起司鐵板系列將起司淋上鮮嫩的肉，光是用看的就口水直流！提供白飯、湯品免費續加等服務，大胃王不用怕吃不飽！

▲（圖／美食客yummiboar提供)

TOP 8／藍家割包

公館人氣傳統刈包

肉的肥瘦度可以選擇的傳統刈包店！不只肥跟瘦肉，還細分了綜合、綜合偏瘦、綜合偏肥，客製化程度極高！滷肉入味卻不死鹹，刈包皮鬆軟好吃，難怪每每經過都大排長龍！

▲（圖／美食客Athena提供)

TOP 7／THAIHAND 右手餐廳

套餐式泰式料理

吃了打拋豬、綠咖哩、椒麻雞，還想吃點泰式小菜？右手餐廳的經典定食組合裡有泰國經典湯品、小菜與香米飯，豐富的餐點絕對能滿足饕客的胃口！至10/31的每個平日，點定食即可憑學生證任選店家指定飲品ㄧ杯！

▲（圖／美食客Shyuan提供)

TOP 6／IMPERFECT COFFEE & MATCHA

販售抹茶甜點與輕食的不限時咖啡廳

必點抹茶白玉甜甜圈鬆餅！剛烤好微熱的甜甜圈造型鬆餅裡藏了一些白玉，不只單吃好吃，淋上抹茶醬或沾冰淇淋都美味！有提供插座還不限用餐時間，是放鬆辦公的好地方！

▲（圖／美食客Aiba翼提供)

TOP 5／茗香園冰室

高CP值港式餐廳

隱藏在二樓的茗香園冰室，不顯眼的一樓入口不小心就會錯過！滑蛋飯系列必點，一入口就能感受到滑嫩的蛋皮！餐點份量足夠價錢合理，公館店還有點主餐加50元任選一杯飲品的優惠！

▲（圖／美食客美食那麼多該如何減肥是好提供)

TOP 4／發福廚房 BRAVO BURGER

浮誇系美式漢堡

漢堡口味一個比一個還要浮誇，讓你有滿滿罪惡感的發福廚房！又厚又多汁的肉排與培根好拍也好吃！店內為美式裝潢，用餐氣氛熱鬧，適合與好友聚餐！

▲（圖／美食客Lin提供)

TOP 3／#BFF GOSSIP BRUNCH 早午餐

創意早午餐料理

誰說星空觸不可及？餐桌上的星空美味又美麗，一端上桌簡直是藝術品！星空醬的滋味酸甜像是檸檬優格， 味道很有層次非常開胃，與玫瑰鹽輪流沾著吃層次更豐富！牛排的熟度很剛好，吃起來很嫩！

▲（圖／美食客呆門的口袋名單提供)

TOP 2／MR. 雪腐

人氣雪花冰店

雪花冰用料新鮮、天然，每一種口味都各有特色！價錢親民受學生歡迎，也有許多觀光客慕名而來！台十八珍奶的雪花冰主體是奶茶口味，茶味濃郁、甜度不高，搭配Q彈珍珠和煉乳，多層次的甜蜜滋味讓人欲罷不能！

▲（圖／美食客毛怪與雲提供)

TOP 1／池先生 KOPITIAM

道地南洋風味

充滿椰奶香氣的椰漿飯配上炸雞與辣度高的馬來西亞辣醬就是道地的馬來西亞風味！咖哩叻沙湯頭酸酸辣辣很爽口，還可以續湯！拉茶甜度適中不膩口，愛喝奶茶的人可以試試看！

▲（圖／美食客Blossom花花提供)

圖、文／MENU美食誌

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