IKEA在台推家具出租　首位客戶就是台北101

▲台北101是IKEA在台租借家具方案的首位客戶。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典家具品牌IKEA，今（10／15）正式對外宣布家具出租服務，並公開而在台上路首個的全新的家具租賃服務客戶，便是台北101辦公大樓，預計日後將會合作更多客戶。

去年底台北101辦公大樓整修35樓，重新打造整體空間，承接改造工程的九典聯合建築師事務所便與IKEA洽詢家具租賃服務，開啟了在台出租家具的第一筆服務，3年期間由IKEA提供空間家具與擺飾，合約到期後進行回收，IKEA會將回收家具經過清理與重整，再以出清特價，或是重新出租的模式再利用。

無論從循環經濟或是資源永續的角度，出租家具目前而言都是雙贏的策略，台北101大樓是台灣最高的綠建築，而IKEA近年也針對資源永續與其他環保議題，推出眾多實驗性的方案，包括用印度稻草製作的家飾品，以防止焚燒稻草所造成的空氣污染，以及太陽能發電的相關設備，在去年也宣布2030年將全數採用「回收塑膠」材質製作旗下商品。

基於IKEA全球龐大的銷售體系，其公司內部的環保政策也影響甚巨，據國外媒體報導，2020年前IKEA要將家具租賃計畫，推廣到美國、中國、印度等共30個國家的市場進行測試。之前已在瑞士、荷蘭等地進行這項服務與商業模式的小規模測試，如果你是荷蘭大學生，可跟IKEA租借床與桌椅等基本家具套組，每月費用約為30歐元，折合約台幣1,000元。