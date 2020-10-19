天氣變冷就要吃火鍋！泰式口味、奢華風格　全台10家必訪

冬天要到啦！近一年最夯鍋物到底有哪些？快趁著天氣漸涼趕快一一踩點吧！

TOP10／林聰明沙鍋魚頭

嘉義市東區

人氣紅不讓的沙鍋魚頭，來嘉義必排必吃推薦！沙鍋菜湯底裡面有豆腐、白菜、豆皮等，還有一大片的魚皮可以享用，濃厚的豬骨高湯搭配滿到不行的配料，一喝就暖呼呼的好幸福。若想要外帶也有提供迷你版的砂鍋魚頭餐可以帶回家喔！

▲（圖／美食客Amigo挑嘴的吃貨。食話食說提供)

TOP9／月暮藏

台中市西屯區

貴氣的招牌、浮誇的裝潢就是月暮藏的特色，一進餐廳還以為進了高級鐵板燒店面，價格相較一般的火鍋料理貴一些，以提供套餐為主，海鮮等高檔食材需要提前預約喔！日本A5和牛、七彩龍蝦、美國Prime牛肉都有販售，讓你享受奢華的火鍋饗宴！

▲（圖／美食客AN提供)

TOP8／阿裕牛肉涮涮鍋

台南市仁德區

冬天就是要吃牛肉鍋！想要什麼火鍋料可以到冰箱自取，所有肉品和湯底是單點制。活體新鮮牛肉片涮進牛肉鍋底，5-7秒後馬上享用，可以享受到新鮮牛肉的鮮甜和軟嫩，建議需要先行訂位才不會等待很久喔。

▲（圖／美食客Meeeee提供)

TOP7／花花世界鍋物WHATSWORLDRESORT

台南市東區

整體風格非常潔白明亮，以各種植栽作為店面的佈置，裝潢可以看出店家的用心，也有很多角落可以拍美麗的用餐照片。食材從貝里斯龍蝦、大干貝到Prime等級牛小排、和牛都有，食材齊全。店家有提供特殊的「奇葩薑醋」，以薑和金桔搭配調製，酸酸甜甜與海鮮搭配很解膩。

▲（圖／美食客蕭蕭提供)

TOP6／泰丘鍋物

台中市北區

泰丘鍋物以販售泰式口味鍋物為主，整體空間寬敞明亮，帶一點工業風。鍋底推薦可以選擇招牌的泰式香茅口味，微微酸辣口感很上癮。自助吧的白飯採用泰國米，口感比較特別，飲料還有提供泰式奶茶免費喝到飽喔！

▲（圖／美食客AN提供)

TOP5／天水玥秘境鍋物殿

高雄市左營區

▲（圖／美食客ting_提供)

從外觀你一定想不到他是一間火鍋店！從店家外觀到內部裝潢充斥滿滿佛教莊重的風情，除了店中央有一尊巨大的佛頭外，店中也充斥著大大小小的佛像。裝潢極具特色外，食材也都十分新鮮，是CP值很高的火鍋店。

▲（圖／美食客阿肥窩窩提供)

TOP4／嗑肉石鍋

全台分店

嗑肉石鍋為全台連鎖的火鍋店家，價格介於200-600之間，湯底選擇眾多，黃金蜆湯底、麻辣湯底、起司牛奶湯底，愛吃重口味的人也有爆炒石鍋湯底可以選擇。整體空間明亮寬敞，很適合三五好友到此一聚。

▲（圖／美食客freedom貪吃鬼提供)

TOP3／青花驕麻辣火鍋

台北、新北、台中

青花驕為王品旗下的麻辣鍋品牌，從店名不難發現此品牌最著名的是麻辣鍋擁有獨特的花椒香氣，店家還會提供一盆花椒，讓客人自行研磨加入湯底。豆腐和鴨血都可以無限續加，適合愛吃麻辣鍋的吃貨。

▲（圖／美食客兩隻豬的日常提供)

TOP2／湯棧

台中市南屯區

為台中鍋物大家「輕井澤」旗下的新品牌，裝潢滿滿的日式湯屋風情，腹地廣大。標榜創新台式鍋物，所以湯底有多了很多不一樣的選擇，麻油、燒酒鍋底極具特色，還會附贈煮得十分入味的帶骨雞肉，冬天吃非常療癒！

▲（圖／美食客Chialing Hung提供)

TOP1／泰滾ROLLING THAI

台北（忠孝復興、松江南京）

大受好評的泰式火鍋店，整體裝潢以豐富色彩及植物構成，營造南洋風情。食材部分融合泰式料理，蝦餅、蝦丸、魚漿等都只有泰滾才有！推薦必點海鮮、蝦子類的食材，送上桌時都還是活跳跳的，十分新鮮！

▲（圖／美食客蝦蝦提供)

圖、文／MENU美食誌

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