香奈兒J12錶垂掛鑲鑽小公仔　搖啊搖卡哇伊

▲香奈兒MADEMOISELLE J12 ACTE II腕錶黑、白陶瓷款各限量20只，3,408,000元。（圖／香奈兒提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

向來優雅的香奈兒（CHANEL），今年為問世20周年的J12系列增添俏皮元素，推出黑、白陶瓷款式各限量20只的MADEMOISELLE J12 ACTE II腕錶，錶冠垂掛香奈兒女士造型墜飾，其身上的白K金套裝鑲嵌224顆鑽石呼應錶圈閃亮的梯鑽，眼睛與頭髮則由黑漆裝飾，隨著手腕移動而輕搖，模樣可愛，錶背則飾以「MADEMOISELLE J12 ACTE II」、「LIMITED TO 20」字樣，彰顯獨特性。

▲香奈兒各限量255只的CODE COCO黑色腕錶（由上而下）267,000元，皮革腕錶300,000元，精鋼搭配鈦金屬的大型錶款236,000元。

而從香奈兒女士1955年2月創作的2.55皮包鎖扣發想的CODE COCO腕錶，也迎來3款新作，分別是猶如手鐲的寬版精鋼材質錶帶款、首次將2.55包內襯勃根地紅皮革飾以銀色滾邊應用到錶上的皮革腕錶，以及ADLC類鑽碳鍍層精鋼搭陶瓷錶帶的黑色款式。

▲香奈兒首度推出精鋼材質搭配乳白色扭索紋面盤的BOY·FRIEND腕錶中型款（左）296,000元，小型款124,000元。

同樣適合日常佩戴的香奈兒BOY∙FRIEND系列腕錶，則加入精鋼錶殼搭配乳白色扭索紋面盤的新錶，並配上2.55包款菱格紋圖騰小牛皮錶帶，令人驚喜的是結合可替換錶帶設計，共有小牛皮菱格紋、小牛皮壓印鱷魚紋及斜紋軟呢材質，有霧黑、古銅、牛仔藍、深藍、紅色及粉紅色等選擇，一只錶變出多種風貌，更迷人了。

▲歐米茄18K Moonshine™金碟飛Trésor女錶，308,000元。

歐米茄（OMEGA）碟飛Trésor系列女錶也訴求走入日常，配備錶徑36mm與39mm的款式，除了精鋼款式，加入色澤靈感源自黑夜月光的18K Moonshine™金版本，此特殊合金顏色較大眾熟悉的18K金淡，但具絕佳抵抗顏色隨時間消褪的問題，讓錶款保持美麗光澤。

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