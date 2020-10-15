范冰冰氣場碾壓紅毯！高開衩禮服秀白皙腿根　網盛讚：狀態驚人

▲范冰冰霸氣重回紅毯，昨（14日）以特邀嘉賓身份壓軸亮相華鼎獎。（圖／CFP）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星范冰冰走過逃稅風波，星途一波三折，但每每曝光仍是話題不斷，昨（14日），她以特邀嘉賓身份壓軸亮相華鼎獎，一身黑色平口晚禮服步上紅毯，不僅身材曲線窈窕，加上暗黑唇色增添氣場，非凡人能輕易駕馭，順勢成為當晚焦點。

▲ 范冰冰以高級訂製服品牌RALPH & RUSSO 2020 春夏禮服登場 。（圖／CFP）

范冰冰過往就是紅毯常勝軍，昨晚她穿著高級訂製服品牌RALPH & RUSSO 2020 春夏禮服登場，裙裝以硬挺輪廓更顯率性氣息，搭配右肩膀的立體抓皺點綴，一柔一剛相當恰當；而平口設計更是完美呈現范冰冰的鎖骨線條，沒有佩戴多餘項錬，氣質十分簡潔，范冰冰一頭披肩捲髮露出精緻臉蛋，再以深色唇妝呼應整體，宛如暗黑女王一般氣場爆棚。

▲范冰冰高開衩大方露腿，獲得網友肯定狀態滿分。（圖／CFP）

視線向下看，裙裝高開衩至腿根，伴隨范冰冰行走之餘，長腿也若隱若現，對比秀上模特兒以絲襪輔助，范冰冰則是直接大方秀腿，不忘腳踩厚底高跟鞋，手拿Roger Vivier包款修飾，整體搭配復古且個性。此次范冰冰重回紅毯，火速就以「范冰冰狀態」一詞登上微博熱搜，不少網友都認為她的狀態依舊，且無論是精修圖或是未修圖的「生圖」都沒有太大差異，壓軸亮相紅毯不負粉絲的期待。

在 Instagram 查看這則貼文 Asia Drama（@korea_in_my_heart1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 上午 6:41 張貼

▲范冰冰未修圖的狀態也相當完美。

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