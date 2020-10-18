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要做自己還是迎合社會期待？學習不畏「世人」眼光　才能找到正確的路

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▲要做自己還是迎合社會期待。（圖／女子學）

▲（圖／《荼蘼》劇照）

日本無賴派小說家太宰治，於其著作《人間失格》中提及：「『世人』到底是什麼呢？是『人』這個字彙的複數型嗎？哪裡看的到世人的實際樣貌呢？」

從我們呱呱墜地的那一刻，肩膀上便開始背負著「世人」的期待，都還來不及自己去探索世界，就有許多聲音、理念、觀點等待我們吸收或接受，那些「世人」認為的好，似乎早在無形之中成為你我追求的人生目標。

那麼，世人究竟是誰？是社會大眾的基本輪廓，還是自己內在的不安？那麼，現階段的我們，應該符合世人的要求，還是傾聽心裡的聲音呢？

社會型態，取決於人的需求

▲要做自己還是迎合社會期待。（圖／女子學）

▲（圖／《派遣女王 2》劇照）

不同的國家、種族，因應著地理環境、歷史文化，由內而外地衍生出各種豐富的觀點與型態。無論是內在的理念思想，甚至外在的生活習慣，所有被大眾認定的社會既定樣貌，追溯成型的源頭，其實多半來自於人類的需求。

可能是為了整頓生活的安穩，又或者想保護所珍視的人，老祖宗一點一滴創造出「社會」，讓身為後代的我們可以少走冤枉路，在已經被前人建好的道路上，安全地朝每個人生階段邁進。

「世人」，會不會就是自己？

▲要做自己還是迎合社會期待。（圖／女子學）

▲（圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

然而，又是從什麼時候開始，這份看似貼心的存在，反倒逐漸成為一種壓力呢？倘若選擇別條路，不同於世人認定的「平穩道路」、沒有在世人劃分的年齡成為某種樣子的時候，就代表是錯誤、是特立獨行嗎？

這個問題，相信正困擾著正在閱讀這篇文章的你我。人人都有夢想，只是現實總叫我們取捨、總要我們朝大眾認定正確的方向前進，如果有其他想法，便顯得「不太應該」。奇妙的是，諸如此類的壓力大多是來自自己的堪憂或害怕，擔心不一樣會落人口舌、恐懼不一致會招人耳目；既然堪憂、恐懼都是自己造成的，那麼「世人」，會不會其實就是自己呢？

人生是一首可以自由編整的詩

▲要做自己還是迎合社會期待。（圖／女子學）

▲（圖／《無法成為野獸的我們》劇照）

仔細地推敲，不難發現其實人生中有許多事情，並不是社會絆住了你，而是你害怕跨出舒適圈、害怕跨出後的不確定感。

編輯覺得，身而為人最有趣的地方，在於我們有眾多的選擇權，可以把很多喜歡的、渴望的，拼湊成一首專屬個人的詩。正因為人們擁有思想自由，才會有那麼多豐富有趣的人生提案；意見可以參考、建議可以採納，不管這個世界今天在哪種走向、社會潮流在哪種類別，都別忘了自己心裡的感受，才是成就自我實現的不變法則。

「做自己」和「社會期待」，乍看之下是衝突連連，換個角度來看，反而蘊藏著創新、蛻變的機會，要做個處處受限的人，或者自由發揮的人，往往都是一念之間的內在選擇。

延伸閱讀：

累了，不妨先問問自己：「為什麼？」藉由一步步的反思，用不同角度看待挫折與挑戰

比堅持更難的，是放棄：「請在放棄的理由中，找出讓生活更好的方式。」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 自己, 自我, 觀點, 做自己, 愛自己, 期待
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