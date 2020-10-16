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《神棄之地》充斥悖德與禁忌！揭開信仰的糖衣　看見裡面的邪惡和人性

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▲神棄之地劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《神棄之地》劇照）

九月底強勢攻入 Netflix 臺灣排行榜的《神棄之地》，改編自唐納雷帕洛克的同名小說，由湯姆霍蘭德主演，卡司陣容豪華，舉如羅伯派汀森、賽巴斯汀史坦等人。運用沉重詭奇的筆調，講述齣齣絕望困乏、悲慘乖戾的悲劇，充斥了黑暗、懸疑與暴力的情節，卻也在現實與虛構之間，漸漸體認到處於善的對立面的人性瑕疵。

二戰後的俄亥俄州，藏著不被文明滲入的邊陲小鎮，彷彿是被神遺棄的窮鄉僻壤；過度迷信的偏激教徒、崇拜權威的純樸少女、耽湎於殺戮的殺人魔，小鎮聚集了許多不被信仰所救贖的靈魂。阿爾文（湯姆霍蘭德 飾）的善良浪漫，在惡意的侵蝕下只能選擇同流合汙，不得不揭開藏在信仰底下的醜陋黑暗。

對於「痛苦」能有許多勾勒，卻離不開違心的期待與冀望

▲神棄之地劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《神棄之地》劇照）

《神棄之地》中，虔誠、純樸高潔的少女雷諾拉（伊麗莎斯坎倫 飾），遇見了俊俏卻心術不正的牧師普列斯頓（羅伯派汀森 飾），牧師利用雷諾拉對於上帝的敬愛、飽受欺凌而對生存的畏縮，引誘與其發生性行為；雷諾拉直到發現懷有身孕，卻反遭牧師嫌棄，才明白自己的一廂情願，只是不切實際的期待，選擇自縊的當下縱使感到後悔，卻也不及挽回。

對權力地位或領袖魅力的崇拜，進而盲目付出，導致悲劇的一再發生，《神棄之地》縱使是以 1960 年代的美國為背景，卻血淋淋地呈現仍存在於今日的愛情悲劇。猶如《房思琪的初戀樂園》，對於權力地位的敬畏，在「這是老師愛你的方式」中，模糊了愛與恐懼的大相逕庭；對比惡行與謊言，莊嚴靜穆的每顆鏡頭都是深刻的諷刺。

深陷在壓抑之中，感受到電影對於觀眾呼吸的壓迫；吐息間能嗅到腐敗的惡臭，僅因虛構與現實，並不存在區隔彼此的界線。

世界將善與惡區分得極為鮮明，人卻更易在黑與白間感到迷茫

▲神棄之地劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《神棄之地》劇照）

因為繼妹的自殺，怒不可遏的阿爾文手刃了牧師，為不連累親人而逃離了家鄉。旅程途中，遭遇了犯下多起謀殺案件的卡爾（傑森克拉克 飾），為了自衛選擇先下手為強，開槍擊殺了喪心病狂的卡爾與其無意加入殺戮的妻子姍迪；不久，姍迪的兄長、身為警長的李（賽巴斯汀史坦 飾）追至阿爾文的身後，為了自己的選舉名聲，欲將見證姍迪犯罪的阿爾文除之而去，不料反遭阿爾文擊斃。

以「蜘蛛人」一角聞名的湯姆霍蘭德，在《神棄之地》的精湛的演出，打破既存於觀眾心中，那個呆版木訥、寡言尷尬的彼得帕克的形象。原本相信世界的善良純樸，也曾堅信著信仰將帶予其救贖的男孩，在成長的過程被自己所相信的奪去一切；多舛的命運中，只能獨自對抗這個充滿惡意的世界，為了恢復原先期許的秩序，漸漸地被暴力所侵蝕，緩步走向了邪惡的一頭。

世界不是因為惡的誕生而混濁，如同電影原名＂The Devil All the Time＂，代表惡的惡魔自始至終就是一直存在，不曾離開。

延伸閱讀：

《從前，有個好萊塢》：當夢想在現實中沉浮，獻給黃金年代的一封情書

【從電影看人生】《刺激 1995》邁入 25 周年，回顧亙古不變的道理：「人為希望而堅強，為自由而生存」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 神棄之地, 電影, 心靈, 感情, 人生, 影視娛樂
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