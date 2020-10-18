減少社交、吃飯睡覺不正常的你可能是患上「職業過勞」　別再當工作狂

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出社會後，每個人多多少少都會遇到職業倦怠的問題，尤其是從事某些需要長期面臨高壓環境的工作，嚴重的話還可能患上「職業過勞」症候群（Burnout），雖然這並不被歸類為一種疾病，但絕對足以對生活造成負面影響，不過可能因工作而造成過勞的當事人自己往往不會注意到，以下幾個徵兆供大家參考，早點意識到即可盡早做調適。

「職業過勞」（Burnout）顧名思義，就是因工作而感到精疲力盡、熱情被燃燒殆盡，剩下的只有被掏空心靈的軀殼。「職業過勞」可能的症狀包括嚴重感到身心俱疲、對工作極度厭惡、工作效率明顯下降，漸漸開始斷離社交，讓日常生活被工作完全吞噬。

不喜歡將事情交給別人，容易感到焦慮，事情再多都還是通通攬到自己身上，一方面對工作感到厭倦，卻無法收斂過於強烈的野心，最大的壓力往往是自己給的。因為身上總有堆積如山的工作，所以認為睡覺、吃飯都是浪費時間，有一餐沒一餐，幾乎都到凌晨才睡，沉睡後卻又因逃避心理不想起床，導致慣性拖延遲到，每天都在循環。

但是違背常理的是，職業過勞時即使工作是如此的不開心，依然容易變成一個「工作狂」，為了想證明自己的能力執著於親力親為，導致一心只專注工作，還是總覺得自己不夠努力，才會捨棄所有其他需求，如朋友、家人的陪伴和任何休閒，成為一個陷入滿滿無助感的工作狂。

如果你身上也出現過上述幾個徵兆的話，試著早點重拾對工作的熱忱，可以從了解自己的長處開始，知道自己什麼事做得好，才能找到最適合自己的定位，而這往往就是一開始被忽略的；也可以試著重新思考一下人生的順序，問問自己確定要把工作放在第一位嗎？另外，真的嘗試抽出時間定期運動，會發現身心都更「不累」了，不只精神會比較好，心情也會好很多。