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跟Pantone流行色挑選秋冬指甲彩繪！「琥珀光橘」、「群青綠」轉換心情

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▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

今年 2020 年是個相當愁雲慘澹的一年，不僅世界各國遭逢疫情肆虐、各國的政局不安，許多藝人、名人也都在此年與世長辭，讓人忍不住感嘆這究竟是怎麼樣的一年！

然而時序進已入秋冬，回首色彩權威彩通 Pantone 在年初時所預測的秋冬流行色與經典色，不乏有朝氣感的「琥珀光橘」與「群青綠」、沉穩的「粉褐」與「霰灰」，以及充滿開闊感的「經典藍」。

就讓我們一起透過指尖上色彩的心情轉念，一起期待在即將進入尾聲的日子，都能安然無恙地平順度過：

1.琥珀光橘

▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

橘色向來是秋天的代表色，其中琥珀光橘是帶黃調的橘，就像是光芒隱隱透出的模樣，給人溫暖與自信的滋長，能為目前的嚴峻局勢帶來希望，非常適合和同樣具暖陽感的銘黃色跳色搭配。除了單純的素色光澤感外，也可以嘗試看看霧面，或是加上童趣風的彩繪，讓整體不那麼單調喔！

2. 群青綠

▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

綠色是最接近大自然的顏色，舒服愜意能安穩人心。去年春夏曾流行過的酪梨綠，是長出新芽的清新活力感，而今年秋冬趨勢的群青綠則是隱藏著一股內斂的力量，就像遠眺群山那般，總能為心中找到一方平靜。

如果最近的你經常感到心浮氣躁，不妨嘗試綠色系的指甲彩繪，讓純粹的色彩為你帶來平靜！

3. 經典藍

▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

經典藍是 Pantone 為 2020 年選出的年度色彩，中性、深層帶點神秘感，也許冥冥之中也對應了目前的局勢，就像大海那樣深不可莫測，我們只能抱著虔誠的沉著應對。為指甲換上經典藍的衣裳也是提醒著自己，永遠不要過於大意，永遠珍惜眼前的時光！

由於經典藍是個氣場十分強的顏色，單色便能獨霸全場，要是希望整體能更突出的話，則可以選擇和其他高彩度的顏色搭配，如紅色與黃色，讓個性感更強烈。

4. 霰灰

▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

倘若不喜歡這麼鮮豔的顏色的話，那就選擇中性的霰灰色吧！

黑、灰、白三色是永恆的經典，也是不變的時尚。擦上霰灰色，別擔心會有像灰指甲的感覺，因為它比全然的灰又多了幾分靜謐，就像陰天的大海，是帶點冷調的灰藍。隨意加點裝飾的珍珠、小鑽或是細亮粉便能成為吸睛的加分細節。

5. 粉褐

▲pantone色指甲彩繪。（圖／女子學）

▲（圖／Pinterest）

最後的粉褐色是編輯私心最喜歡的，很多人都覺得秋冬的色彩，一定要是大地色、橘紅色或是偏冷色系的顏色，可是誰說秋冬不能也是粉紅色的呢？

和一般的粉紅色相比，粉褐色是帶點煙燻感的玫瑰粉紅，既顯白、襯膚色，又給人優雅的氣質感。與前面介紹的經典藍與霰灰色搭配，就像是為天冷的秋冬注入些暖意和向上的勇氣。

我們不會知道 2021 年會是什麼模樣，也無法得知未來究竟會走向哪裡，只能在有限的日子裡，用力地呼吸，隨心地生活，將對無常的唏噓寄放在指尖的色彩上。明年不一定會更好，但只要還活著就有希望！

延伸閱讀：

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 指甲, 指彩, PANTONE, 女性, 時尚, 保養
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