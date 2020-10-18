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4瓶就能召喚萌貓！俄羅斯創意「牛奶包裝」爆紅　不同姿勢超療癒　

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▲乳製品品牌milgrad 。（圖／翻攝自產品官網）

▲俄羅斯貓咪牛奶瓶爆紅， 收集4瓶就可以召喚一隻藍色貓咪。（圖／翻攝自產品官網）

編輯 ／Ann

只要有貓咪存在，鏟屎官們就會紛紛掏出荷包，俄羅斯的乳製品品牌milgrad近期與設計工作室Depot聯手，將藍色小貓搬上牛奶包裝，光是這樣還不稀奇，當你一次買４瓶拼湊在一起，竟然會擁有一隻完整的小貓，且姿勢完全不同，讓網友驚呼：「太可愛！」

▲乳製品品牌milgrad 。（圖／翻攝自產品官網）

▲乳製品品牌milgrad 。（圖／翻攝自產品官網）

▲乳製品品牌milgrad 聯手設計工作室Depot打造藍色小貓，M藏了可愛貓耳朵。（圖／翻攝自產品官網）

為了提升整體銷量，乳製品品牌milgrad突發奇想，聯手設計工作室Depot一同打造了「藍色小貓」的視覺造型，光是這隻貓就藏有巧思，仔細看貓耳朵呈現的「Ｍ」就代表了品牌首字母，Logo下方則有貓臉形狀相呼應，都是趣味的細節，而藍色、白色結合更是醒目的色彩對比，讓消費者一眼就能注意到。

▲乳製品品牌milgrad 。（圖／翻攝自產品官網）

藍色小貓成為乳製品品牌milgrad 的醒目標誌。（圖／翻攝自產品官網）

不光這樣，最大的賣點還在後頭，只要一次買來４瓶牛奶，一字排開就能發現一整隻藍色小貓悄悄浮現，從貓咪的五官到靈活的身體，俏皮玩著繩子的模樣宛如自家貓咪一般可愛。

另外，若是前往商店觀察牛奶瓶的陳列方式，會看到不同的貓咪造型，仿佛在探頭偷看，讓人手癢想要全部收集帶回家。這隻藍色小貓也在網路上引發熱烈討論，milgrad將其餘乳製品都加入了小貓，成為品牌醒目的標誌，目前商品還未來台販售，感興趣的粉絲要等等了。

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關鍵字：

貓奴, 鏟屎官, 牛奶, 乳製品, milgrad, 小貓, 貓咪, 寵物
fashion.net

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