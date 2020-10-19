週慶4大亮點公開！微風信義X微風松高x微風南山三館　走一趟吃穿都好潮、回饋聰明買

▲微風信義三館周年慶，4大亮點一定要知道。（圖／微風廣場提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

百貨週年慶怎能不跑一趟信義區！微風在信義區3館氣勢磅礡的聯合週年慶，即將在10／22至11／15期間正式登場，集結名媛風格的獨家潮流精品，還有秋冬品牌新品，走一趟微風週年慶就像出國到免稅精品店血拚，加上滿萬送千、滿千送百回饋，好東西聰明買，4大亮點一定要全知道，絕對讓你吃穿都很潮！

亮點一：逛街不只購物 英倫沙龍STARBRANDS進駐 30分鐘改造超有型

一貫以年輕活力為風格的微風松高，今年週慶將進駐頂級英倫專業沙龍學院STARBRANDS全台首店，最特別是用30分鐘快速造型服務，馬上就讓你煥然一新。此外，店中更集結了沙龍頂級保養髮品， 像是髮油品牌首選《摩洛哥優油》，在今年微風松高週年慶也推出驚喜價。



運動潮粉看過來！每次推出限量運動商品粉絲必定前來排隊的NBA STORE及JORDAN更不能錯過。這一次JORDAN與GORE-TEX共同合作，推出最新男款外套，是運動街頭潮流最夯單品，也能在微風松高買得到！

▲微風松高-STARBRANDS【首四限定】摩洛哥優油超值組買二瓶送三瓶 原價10,100元 特價5,600元，限量200組。

▲微風松高-JORDAN GORE-TEX男款外套 原價14,780元 特價13,330元。

亮點二：精品童裝在南山 名媛品味輕鬆GET

微風南山B1F精品童裝樓層盛大開幕，策略長廖曉喬親手打造精品童裝樓層Petit Luxe，集結六大經典品牌：Fendi, Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney及Moschino、steiff全系列，與全球精品童裝同步，讓家中小寶貝走路拍照皆有型。並同步開設時尚精品咖啡廳babyMADISON Café，提供全新、擁有夢幻氛圍的頂級休憩空間，讓家長與家中小寶貝度過美好的購物時光。

▲微風南山B1 Petit Luxe精品咖啡廳babyMADISON café，打造頂級休憩空間







▲微風南山B1 Petit Luxe 精品童裝樓層（上）Fendi Kids 水桶包洋裝 推薦價 21,400元。（下）Chloé Kids荷葉領子洋裝，推薦價 7,080元。





▲微風南山B1 Petit Luxe 精品童裝樓層babyMADISON Café「大人風精緻童餐」期間限定85折。

亮點三：話題餐飲推半價 再逛Breeze Super 就像出國微旅行

在信義區擁有超多話題與熱門餐飲就屬微風各館，週慶期間推出買一送一或半價等厲害優惠，快看看自己想吃的餐廳清單，把握週慶期間創造美食回憶！頂級精品超市Breeze Super南山旗艦店，推出「日本三大A5和牛豪華紐約克組」及「日本和牛豪華燒肉組」限量組，還有日本麝香葡萄、靜岡哈密瓜、大分日田梨加入送生火腿的活動，與熟客愛回購的隱藏版商品「杉谷本舖長崎蛋糕」特選桐木禮盒，蜂蜜、抹茶、巧克力、柚子、起司、青梅等豐富的種類及味覺表現，能品嚐到異國文化與長崎傳統交織的美妙。加上山梨展、青森展、北海道展與德島展，來Breeze Super不用買機票就像出國玩。



▲（左）微風信義犇鐵板燒Prime 紐約客牛排獨創鐵板燒套餐，推薦價 2,580 元；（右）微風松高香草工坊海陸雙享套餐，推薦價900元。

▲（上）Breeze Super微風南山旗艦店-日本A5和牛豪華組-原價 6,300元 特價4,410元。（下）Breeze Super微風南山旗艦店-杉谷本舖長崎蛋糕頂級巧克力0.3號。推薦價 600元/條



亮點四：滿千送百回饋聰明買 到微風週年慶 血拚優惠更勝免稅

10／22起至11／8期間當日單筆，微風信義高級珠寶滿3萬贈1,500；國際精品滿1萬贈1,000；國際名品、服飾、時尚家居滿5,000贈500；化妝品、香氛、流行運動滿3,000贈300。首四日再加碼回饋，全館當日（高級珠寶、LV、全館餐飲除外）累計消費滿30萬元／高級珠寶累計消費滿80萬元，即贈10,000元酬賓券。



微風松高全館（不含H&M、餐飲）消費滿3,000贈300元。微風南山高級珠寶、手錶滿3萬送1,500；國際精品滿1萬送1,000；3C滿1萬送500；流行名品滿5,000送500；香氛保養、atré (不含餐飲) 滿3,000送300。使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於限定加碼日刷達回饋門檻，再加贈100。

除此之外，臺北南山廣場卡首4日，另加碼當日單筆高級珠寶、手錶滿3萬送1,500；國際精品滿1萬送1,000；3C滿1萬送500；流行名品滿5,000送500；香氛保養滿3,000送300，等同直接兩倍回饋！微風會員刷指定銀行信用卡，餐飲購物也加乘享優惠！如餐飲消費單筆滿2,000贈100（聯名卡贈200），同卡當日消費購物單筆滿3000元，再加贈100元。



▲（左）微風南山MANOLO BLAHNIK LURUM水晶裝飾杏色穆勒高跟鞋，推薦價48,800元；（右）微風信義首4日限定，JIMMY CHOO BIJOU水晶流蘇裝飾高跟涼鞋，推薦價55,800元。



▲微風南山Christian Louboutin Elisa金鉚釘黑色小牛皮小型肩背包，推薦價76,500元。

▲微風南山首4日限定，Alexander Wang Attica牛皮手提腰包，原價 26,800元，特價18,100元，限量5個。

▲微風信義獨家salvatore ferragamoTRIFOLIO焦糖色牛皮肩背包，推薦價109,000元。

同場加映彩蛋 搶先入館抽福袋 滿額再抽五星飯店住宿

微風會員週年慶首日，當天到微風信義和微風松高前100名入館者，即可獲得限量開門福袋，內容包含Luna Del Rey Swim鍊帶包、WMF打蛋器、VORNADO循環扇、正負0電風扇等禮物，中獎率超高！除了福袋好運，週年慶活動期間，更有機會抽中「台北六福萬怡酒店住宿券」。單筆消費滿6,000元，可獲得一次抽獎機會，單筆消費滿12,000可獲得兩次抽獎機會，以此類推。

▲【台北微旅行】微風週年慶活動期間，三館消費滿額有抽獎機會，可獲得五星「台北六福萬怡酒店住宿券」乙張。

微風官網EDM連結: https://reurl.cc/q8GxrR

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