fb ig video ETtoday search mobile

週慶4大亮點公開！微風信義X微風松高x微風南山三館　走一趟吃穿都好潮、回饋聰明買

>

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲微風信義三館周年慶，4大亮點一定要知道。（圖／微風廣場提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

百貨週年慶怎能不跑一趟信義區！微風在信義區3館氣勢磅礡的聯合週年慶，即將在10／22至11／15期間正式登場，集結名媛風格的獨家潮流精品，還有秋冬品牌新品，走一趟微風週年慶就像出國到免稅精品店血拚，加上滿萬送千、滿千送百回饋，好東西聰明買，4大亮點一定要全知道，絕對讓你吃穿都很潮！

亮點一：逛街不只購物 英倫沙龍STARBRANDS進駐　30分鐘改造超有型 
一貫以年輕活力為風格的微風松高，今年週慶將進駐頂級英倫專業沙龍學院STARBRANDS全台首店，最特別是用30分鐘快速造型服務，馬上就讓你煥然一新。此外，店中更集結了沙龍頂級保養髮品， 像是髮油品牌首選《摩洛哥優油》，在今年微風松高週年慶也推出驚喜價。

運動潮粉看過來！每次推出限量運動商品粉絲必定前來排隊的NBA STORE及JORDAN更不能錯過。這一次JORDAN與GORE-TEX共同合作，推出最新男款外套，是運動街頭潮流最夯單品，也能在微風松高買得到！

▲▼ 。（圖／微風提供）

微風松高-STARBRANDS【首四限定】摩洛哥優油超值組買二瓶送三瓶 原價10,100元 特價5,600元，限量200組。

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲微風松高-JORDAN GORE-TEX男款外套 原價14,780元 特價13,330元。

亮點二：精品童裝在南山　名媛品味輕鬆GET
微風南山B1F精品童裝樓層盛大開幕，策略長廖曉喬親手打造精品童裝樓層Petit Luxe，集結六大經典品牌：Fendi, Chloé, Dolce & Gabbana, Stella McCartney及Moschino、steiff全系列，與全球精品童裝同步，讓家中小寶貝走路拍照皆有型。並同步開設時尚精品咖啡廳babyMADISON Café，提供全新、擁有夢幻氛圍的頂級休憩空間，讓家長與家中小寶貝度過美好的購物時光。

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲微風南山B1 Petit Luxe精品咖啡廳babyMADISON café，打造頂級休憩空間
 
▲▼ 。（圖／微風提供）▲▼ 。（圖／微風提供）

▲微風南山B1 Petit Luxe 精品童裝樓層（上）Fendi Kids 水桶包洋裝 推薦價 21,400元。（下）Chloé Kids荷葉領子洋裝，推薦價 7,080元。

▲▼ 。（圖／微風提供）▲▼ 。（圖／微風提供）
 
▲微風南山B1 Petit Luxe 精品童裝樓層babyMADISON Café「大人風精緻童餐」期間限定85折。

亮點三：話題餐飲推半價 再逛Breeze Super 就像出國微旅行
在信義區擁有超多話題與熱門餐飲就屬微風各館，週慶期間推出買一送一或半價等厲害優惠，快看看自己想吃的餐廳清單，把握週慶期間創造美食回憶！頂級精品超市Breeze Super南山旗艦店，推出「日本三大A5和牛豪華紐約克組」及「日本和牛豪華燒肉組」限量組，還有日本麝香葡萄、靜岡哈密瓜、大分日田梨加入送生火腿的活動，與熟客愛回購的隱藏版商品「杉谷本舖長崎蛋糕」特選桐木禮盒，蜂蜜、抹茶、巧克力、柚子、起司、青梅等豐富的種類及味覺表現，能品嚐到異國文化與長崎傳統交織的美妙。加上山梨展、青森展、北海道展與德島展，來Breeze Super不用買機票就像出國玩。
 

▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）

▲（左）微風信義犇鐵板燒Prime 紐約客牛排獨創鐵板燒套餐，推薦價 2,580 元；（右）微風松高香草工坊海陸雙享套餐，推薦價900元。

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲（上）Breeze Super微風南山旗艦店-日本A5和牛豪華組-原價 6,300元 特價4,410元。（下）Breeze Super微風南山旗艦店-杉谷本舖長崎蛋糕頂級巧克力0.3號。推薦價 600元/條

亮點四：滿千送百回饋聰明買 到微風週年慶 血拚優惠更勝免稅
10／22起至11／8期間當日單筆，微風信義高級珠寶滿3萬贈1,500；國際精品滿1萬贈1,000；國際名品、服飾、時尚家居滿5,000贈500；化妝品、香氛、流行運動滿3,000贈300。首四日再加碼回饋，全館當日（高級珠寶、LV、全館餐飲除外）累計消費滿30萬元／高級珠寶累計消費滿80萬元，即贈10,000元酬賓券。

微風松高全館（不含H&M、餐飲）消費滿3,000贈300元。微風南山高級珠寶、手錶滿3萬送1,500；國際精品滿1萬送1,000；3C滿1萬送500；流行名品滿5,000送500；香氛保養、atré (不含餐飲) 滿3,000送300。使用微風聯名卡或臺北南山廣場卡於限定加碼日刷達回饋門檻，再加贈100。

除此之外，臺北南山廣場卡首4日，另加碼當日單筆高級珠寶、手錶滿3萬送1,500；國際精品滿1萬送1,000；3C滿1萬送500；流行名品滿5,000送500；香氛保養滿3,000送300，等同直接兩倍回饋！微風會員刷指定銀行信用卡，餐飲購物也加乘享優惠！如餐飲消費單筆滿2,000贈100（聯名卡贈200），同卡當日消費購物單筆滿3000元，再加贈100元。
 

▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）

▲（左）微風南山MANOLO BLAHNIK LURUM水晶裝飾杏色穆勒高跟鞋，推薦價48,800元；（右）微風信義首4日限定，JIMMY CHOO BIJOU水晶流蘇裝飾高跟涼鞋，推薦價55,800元。

▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）
▲微風南山Christian Louboutin Elisa金鉚釘黑色小牛皮小型肩背包，推薦價76,500元。

▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）

▲微風南山首4日限定，Alexander Wang Attica牛皮手提腰包，原價 26,800元，特價18,100元，限量5個。

▲微風信義三館周年慶。（圖／微風廣場提供）

▲微風信義獨家salvatore ferragamoTRIFOLIO焦糖色牛皮肩背包，推薦價109,000元。

同場加映彩蛋　搶先入館抽福袋　滿額再抽五星飯店住宿
微風會員週年慶首日，當天到微風信義和微風松高前100名入館者，即可獲得限量開門福袋，內容包含Luna Del Rey Swim鍊帶包、WMF打蛋器、VORNADO循環扇、正負0電風扇等禮物，中獎率超高！除了福袋好運，週年慶活動期間，更有機會抽中「台北六福萬怡酒店住宿券」。單筆消費滿6,000元，可獲得一次抽獎機會，單筆消費滿12,000可獲得兩次抽獎機會，以此類推。

▲▼ 。（圖／微風提供）

▲【台北微旅行】微風週年慶活動期間，三館消費滿額有抽獎機會，可獲得五星「台北六福萬怡酒店住宿券」乙張。

微風官網EDM連結: https://reurl.cc/q8GxrR
微新聞優惠情報: https://www.breezedaily.com.tw/archives/14985

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

微風, 信義, 南山, 松高, 週年慶, 周年慶, 周慶, 滿千送百
fashion.net

熱門文章

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

秒變不科學大長腿！學孫芸芸「人生必收小白鞋」

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

包．開箱／劇播完還在燒！徐睿知奢華「緞面水桶包」本尊美翻天

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

許光漢最新造型man味噴發！穿發光跑鞋難擋帥度

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

LV珠寶暗藏經典棋盤格紋　頂級寶石探索宇宙奧秘

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

皇室髮型師不藏私！凱特王妃「護髮超平民」　５招學起來

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

秀智「424洗臉法」超龜毛　南韓最美素顏當之無愧

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

林心如曬女兒小肉手　母女同戴12萬Tiffany鑽鍊

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

ET Fashion

推薦閱讀

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

超有趣「地瓜心理測驗」看你的優缺點！邊剝邊吃型很會一心多用

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

現省近5000元！「茶花粉電鍋」6440元→1890元還送蒸鍋、料理刀

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

女神秀智造型失誤！黑色連衣裙「修長比例沒了」　網驚：全靠臉在撐

奧斯塔羅12星座一周運勢1019-1025　牡羊家庭開銷變大、巨蟹進入甜蜜期 減少社交、吃飯睡覺不正常的你可能是患上「職業過勞」　別再當工作狂 歐陽娜娜「小秀腰線」帥氣現身　不受負評影響粉絲大讚：狀態極好 台灣小吃「刈包」來搞怪！邪惡微笑＋驚喜口味　萬聖節吃最應景 42歲南韓美魔女3個動作瘦出大腿縫！　初階必學「一張椅子」就搞定 台北凱撒下午茶吃到飽才475元！大啖各國料理＋甜點　一餐抵兩餐 安格斯12星座一周運勢10/19-10/25　水星逆行！雙子禍從口入、摩羯持續低迷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面