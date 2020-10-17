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《鬼滅之刃》聯名手錶結合羽織、日輪刀鍔！禰豆子款竟裝在木箱裡

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編輯／Emily　圖／翻攝自jp.ice-watch.com、p-bandai.jp

日本動漫《鬼滅之刃》人氣火爆，配合劇場版上映，也推出各式各樣的聯名商品。這次與日本手錶品牌Ice watch合作，推出一系列以角色為發想的手錶，將他們的服裝圖案、日輪刀鍔等元素融入錶面設計，就連外包裝也很用心，粉絲們看了好想全部收藏。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

日本手錶品牌Ice watch先前就多次與動漫聯名，像《精靈寶可夢》、《遊戲王》都曾是他的合作對象，這次與《鬼滅之刃》聯名的手錶以竈門炭治郎、竈門禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助與煉獄杏壽郎這五個角色進行設計。

炭治郎款的錶面將他的格子羽織紋樣與日輪刀鍔形狀結合，再加上他頭上的傷痕圖案，錶帶正面是黑色、內側是綠色，外包裝也是綠、黑格子圖案。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

禰豆子款錶面是他衣服上的花紋，加上髮帶和竹子圖案，錶帶外面是酒紅、內側是亮粉色，特別的是包裝盒竟然做成裝禰豆子的木箱，實在是太可愛了。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

我妻善逸款使用了代表性的黃色，搭配羽織上的三角形圖案，以及刀鍔和麻雀啾太郎做裝飾。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

嘴平伊之助款錶帶外側是白色、內側是淺藍，錶面圖案當然不能少了野豬頭套，另外還加了紫藤花和刀鍔圖案。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

煉獄杏壽郎款錶面使用橘黃色，充斥著火焰元素，錶帶外側是白色、內側是紅色，跟杏壽郎的造型相似度超高。這五款手錶目前可以在官網預訂，售價17,600日圓（約台幣4,805元），2021年4月才會開始發送。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

想要蒐集更多《鬼滅之刃》產品的話，日本Bandai玩具公司也有超多周邊商品，除了先前出過的內衣、家居服，這次又推出了兒童款的《鬼滅之刃》角色花紋背心，適合保暖、禦寒用，這系列有炭治郎、禰豆子、我妻善逸、嘴平伊之助和富岡義勇五款，售價3,190日圓（約台幣871元）。

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

▲鬼滅之刃聯名手錶。（圖／翻攝自jp.ice-watch.com）

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關鍵字：

鬼滅之刃, 聯名, 手錶, ice watch
fashion.net

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